Корнеллский университет: птицы переносят питательные вещества между океанами и лесами, поддерживая плодородие экосистем

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| Новость | Наука и космос

Исследовательский обзор, объединяющий данные почти 400 работ, свидетельствует: птицы играют важную роль в поддержании плодородия экосистем через перенос и возвращение питательных веществ. Публикация в Current Biology, где работали учёные Корнелла и коллеги, указывает на то, что птицы способны перемещать азот, фосфор и другие элементы между океанами, лесами, озёрами и коралловыми рифами. Их питание — семена, насекомые, беспозвоночные и плоды — обеспечивает насос питательных веществ через помет и после гибели.

Усмедленное потребление пищи на 30% выше по сравнению с млекопитающими сопоставимого размера позволяет существенно влиять на распределение нутриентов в экосистемах. Места гнездования и ночёвок птиц становятся узлами обогащения почвы, что усиливает рост растений и водорослей и задаёт тон развитию всей пищевой цепи. Помет морских птиц также вносит вещества в прибрежные воды, поддерживая коралловые рифы и связанных с ними видов рыб.

Автор: Джей Джей Харрисон ( https://www.jjharrison.com.au Источник: commons.wikimedia.org

Сезонная специфика рациона отражается в составе помета: весной — больше азота, осенью — больше углерода. Эти данные помогают моделировать влияние сокращения численности птиц на плодородие экосистем по всему миру. ПоState of the World's Birds, около 45% видов перелётных птиц сокращаются, и снижение численности может снизить поступление питательных веществ и способность экосистем к захвату атмосферного углерода.

Источник: news

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