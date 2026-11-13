Континенты поднялись, а затем ушли под воду: учёные объяснили исчезновение миллиарда лет

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| Новость | Наука и космос

В земной коре обнаружили гигантский пробел протяжённостью более миллиарда лет. Учёные выяснили, что древние континенты сначала медленно поднимались, теряя верхние слои пород из-за эрозии, а затем опускались под воду. Объяснить этот процесс помогло компьютерное моделирование движения вещества в земной мантии.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Загадку называют Великим несогласием. В Большом каньоне и других регионах мира относительно молодые осадочные породы возрастом около 540 млн лет лежат непосредственно на древнем гранитном основании, которому больше миллиарда лет. Между ними отсутствуют огромные пласты, способные рассказать о промежуточных этапах истории планеты. В зависимости от местоположения этот разрыв составляет от 200 млн до более чем миллиарда лет.

Исследователи из Университета Вуллонгонга во главе с Сантoшем Дхунганой смоделировали конвекцию мантии за сотни миллионов лет. Расчёты показали, что горячие потоки внутри Земли поднимали древние континентальные массивы Лаврентия, Балтики и Северного Китая в период примерно от миллиарда до 540 млн лет назад. Обнажившиеся породы подвергались интенсивному разрушению, в том числе под воздействием ледников. Позднее континенты начали опускаться, моря затопили изношенную поверхность, а новые осадки погребли её под толщей более молодых пород.

Модель совпала с геологическими данными из регионов, где Великий разрыв сохранился особенно хорошо. Учёные считают, что обнаруженный механизм мог повлиять и на химический состав океанов перед кембрийским взрывом — периодом стремительного разнообразия животных около 540 млн лет назад.

Источник: scitechdaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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