Компьютерная томография раскрыла код замка с корабля, затонувшего в 1583 году

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| Новость | Наука и космос

Код латунного замка с затонувшего в 1583 году корабля Ann Francis удалось узнать с помощью компьютерной томографии. Комбинация состоит из четырёх букв: ANCE. Исследователи Национального музея Уэльса (Amgueddfa Cymru) и Кардиффского университета (Cardiff University) просканировали замок, не повредив его, и по трёхмерному изображению внутреннего механизма определили, как должны совпасть выемки с буквами на кольцах. Научный сотрудник Кардиффского университета Дэвид Уильямс (David Williams) отметил, что обычно такую технологию используют для изучения костей и других биологических структур, а старинный замок стал для них первым подобным объектом.

Автор: Amgueddfa Cymru Источник: phys.org

Корабль возвращался из Испании и вечером 28 декабря 1583 года попал в сильный шторм. Его выбросило на пляж Маргам недалеко от Порт-Толбота. Основную часть груза нашёл с металлоискателем Питер Хьюз (Peter Hughes): с 1996 по 2017 год шторм и дноуглубительные работы раз за разом смывали песок и открывали новые предметы. Замок оказался в таком состоянии, что кольца с буквами, по словам Хьюза, повернулись без усилий.

Замок нашли рядом с испанскими серебряными монетами и двумя гирьками для монет. Вероятно, он закрывал небольшой сундук с ценными вещами. Что лежало внутри, неизвестно: это могли быть документы или ткани, не сохранившиеся до наших дней. Старший куратор Национального музея Уэльса Аластер Уиллис (Alastair Willis) пояснил, что замки с буквенным кодом в Британии известны со времён Елизаветы I, но этот отличается сохранностью, а дата кораблекрушения известна. Остаётся вопрос, значила ли комбинация что-то для владельца.

Замок вместе с другими находками с Ann Francis показывают в Национальном музее набережной в Суонси. Там же выставлены редкие золотые монеты времён Фердинанда и Изабеллы и боцманский свисток.

Источник: Phys.org

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