Кометы могли быть ни при чём: откуда на молодой Земле взялись сотни океанов воды

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| Новость | Наука и космос

Земля могла получить воду не из космоса, а произвести её самостоятельно ещё 4,5 млрд лет назад. Учёные обнаружили механизм, который способен объяснить появление запасов, эквивалентных сотням современных океанов. Разгадку проверили в лаборатории, нагревая обычные каменные породы в водородной атмосфере.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Исследователи Университета Нью-Мексико нагревали силикатные образцы до 1200-1400 °C. Водород вступал в реакцию с оксидом железа, превращая его в металлическое железо и высвобождая кислород для образования воды. За время экспериментов от 15 минут до трёх часов в металл превратилось почти 80% оксида железа. В контрольных опытах с гелием подобной реакции не происходило.

Учёные предполагают, что этот процесс сопровождал формирование молодой Земли. Тогда планета была окружена плотной водородной атмосферой, через которую постоянно падали каменные частицы. При нагревании они могли вступать в реакции с водородом и производить водяной пар. Расчёты показывают, что совокупный объём полученной воды мог соответствовать сотням океанов.

Это открывает альтернативное объяснение происхождения земной гидросферы. Если гипотеза подтвердится, кометы и астероиды могли сыграть гораздо меньшую роль в снабжении планеты водой, чем предполагалось. Однако точную долю воды, образовавшейся таким способом, ещё предстоит установить.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +116.40
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