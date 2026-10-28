Комета, которая вернётся через 345 тысяч лет: Euclid случайно нашёл новый объект

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Космический телескоп Euclid обнаружил комету, которая вернётся к Солнцу лишь через 345 тысяч лет. Объект C/2026 S1 (Euclid) нашли случайно: аппарат Европейского космического агентства (ESA) предназначен для изучения далёких галактик, а не поиска небесных тел в Солнечной системе. Открытие показало, что даже телескоп, нацеленный на глубины Вселенной, способен обнаружить ранее неизвестные объекты сравнительно недалеко от Земли.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Комета находится примерно в 1,3 млрд км от Земли — на расстоянии, сопоставимом с промежутком между орбитами Юпитера и Сатурна. При этом она движется далеко за пределами основной плоскости Солнечной системы. В самой удалённой точке своей орбиты объект окажется примерно в 9786 астрономических единицах от Солнца, или в 1,5 трлн км. По предварительным расчётам, полный оборот занимает около 345 тысяч лет.

Первым необычную отметку на снимках заметил Микко Пёнтинен, аспирант Хельсинкского университета. Он использовал собственную программу для поиска движущихся объектов и обнаружил след кометы на нескольких сериях изображений, сделанных с 16 по 24 сентября 2026 года. Размытое облако вокруг объекта указывало на выброс пыли и газа. Сопоставление с каталогами не выявило совпадений, а 8 октября Центр малых планет Международного астрономического союза подтвердил открытие.

По происхождению комета связана с далёкими окраинами Солнечной системы, предположительно с облаком Оорта — областью, где находятся ледяные тела, сохранившиеся со времён формирования планет. Euclid не предназначен для целенаправленного наблюдения комет: телескоп последовательно снимает отдельные участки неба и обычно не возвращается к ним по запросу. Поэтому обнаружение C/2026 S1 стало редкой удачей. Новые наблюдения помогут уточнить её орбиту и понять свойства объекта, который в следующий раз приблизится к Солнцу лишь через сотни тысяч лет.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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