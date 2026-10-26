Комета Галлея в миллиардах километров от Земли напомнила о себе тремя метеорами

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| Новость | Наука и космос

Комета Галлея находится в миллиардах километров от Земли, но её след попал на впечатляющий астрофотоснимок метеорного потока Ориониды. Американский астрофотограф Тим Макколлум запечатлел три ярких метеора над городом Токкоа в штате Джорджия. Снимок объединил пролетающие в атмосфере Земли частицы древней кометы и далёкие туманности на фоне Млечного Пути.

Автор: Тим Макколлум Источник: www.space.com

Кадры Макколлум сделал 21 октября 2026 года, между тремя и четырьмя часами ночи. Для съёмки он использовал камеру Canon EOS Ra и объектив RF 28-70mm f/2.0. Камера с помощью астрономического трекера следила за участком неба, а итоговое изображение фотограф собрал из нескольких экспозиций продолжительностью по 30 секунд с помощью программы PixInsight.

Ориониды возникают каждый год, когда Земля пересекает поток пыли и обломков, оставленных кометой Галлея. Сама комета сейчас находится на расстоянии более 4,8 млрд км от Земли, однако её частицы продолжают встречаться с нашей планетой. Входя в атмосферу на скорости около 66 км/с, они нагреваются и создают светящиеся следы. На фотографии радиант потока — область, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры, — расположен рядом с Бетельгейзе в созвездии Ориона.

Источник: space.com

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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