Комета Галлея в миллиардах километров от Земли напомнила о себе тремя метеорами

Комета Галлея находится в миллиардах километров от Земли, но её след попал на впечатляющий астрофотоснимок метеорного потока Ориониды. Американский астрофотограф Тим Макколлум запечатлел три ярких метеора над городом Токкоа в штате Джорджия. Снимок объединил пролетающие в атмосфере Земли частицы древней кометы и далёкие туманности на фоне Млечного Пути.

Кадры Макколлум сделал 21 октября 2026 года, между тремя и четырьмя часами ночи. Для съёмки он использовал камеру Canon EOS Ra и объектив RF 28-70mm f/2.0. Камера с помощью астрономического трекера следила за участком неба, а итоговое изображение фотограф собрал из нескольких экспозиций продолжительностью по 30 секунд с помощью программы PixInsight.

Ориониды возникают каждый год, когда Земля пересекает поток пыли и обломков, оставленных кометой Галлея. Сама комета сейчас находится на расстоянии более 4,8 млрд км от Земли, однако её частицы продолжают встречаться с нашей планетой. Входя в атмосферу на скорости около 66 км/с, они нагреваются и создают светящиеся следы. На фотографии радиант потока — область, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры, — расположен рядом с Бетельгейзе в созвездии Ориона.

Источник: space.com