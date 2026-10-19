Климатический буфер даёт сбой? Индийский океан меняет обмен углекислым газом с атмосферой

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Индийский океан по-разному реагирует на изменение климата: в его южной части поглощение углекислого газа усилилось, а в экваториальной зоне сезонные колебания обмена CO₂ с атмосферой за четыре десятилетия выросли на 48%. Это выяснили учёные, сравнившие данные за 1980-2019 годы. Результаты показывают, что способность океана сдерживать глобальное потепление зависит не только от общего объёма поглощённого углерода, но и от того, как газообмен меняется в течение года.

Порт Мумбаи, Индия
Порт Мумбаи, Индия
Автор: Sandhyasuri/CC BY-SA 3.0 Источник: commons.wikimedia.org

Разница между регионами оказалась существенной. В южной части Индийского океана сезонные колебания увеличились на 23%, а в Бенгальском заливе — примерно на 7%. В Аравийском море они, напротив, сократились на 14%. При этом средний выброс CO₂ в атмосферу уменьшился в Аравийском море, Бенгальском заливе и экваториальной зоне. Рост сезонных колебаний сам по себе не означает, что океан стал поглощать больше углерода.

На газообмен влияют температура воды, ветры и океанические течения. В экваториальной и южной зонах важную роль сыграли изменения разницы концентраций CO₂ в поверхностной воде и атмосфере. В Аравийском море и Бенгальском заливе заметное влияние оказала скорость ветра, определяющая интенсивность перехода газа между водой и воздухом.

По данным Global Carbon Budget 2024, в 2014-2023 годах океан поглощал около 26% антропогенных выбросов CO₂. Однако исследование не доказывает, что Индийский океан в целом сможет поглощать больше углекислого газа по мере потепления. Оно показывает, что сезонные механизмы углеродного обмена меняются, а их последствия для долгосрочного накопления углерода и морских экосистем ещё предстоит оценить.

Источник: phys.org

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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