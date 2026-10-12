В бассейне реки Конго жаркие дни за несколько десятилетий стали почти вдвое привычнее. Это выяснили исследователи, которые восстановили историю погоды в Демократической Республике Конго по рукописным записям метеостанций. Результат важен не только для Центральной Африки: регион долго оставался одним из пробелов в глобальных наблюдениях за изменением климата.

Команда Свободного университета Брюсселя вместе с конголезскими и бельгийскими коллегами оцифровала более 9 тысяч листов с измерениями на 37 метеостанциях. Из них удалось собрать свыше миллиона наблюдений за температурой и осадками. По данным за 1961-1990 годы, максимальная температура выросла примерно на 0,7 °C, средняя — на 0,5 °C, минимальная — на 0,3 °C. В последующие десятилетия тенденция к потеплению сохранилась.

Изменения затронули не только средние значения. В 1980-х годах жаркие дни в среднем встречались почти вдвое чаще, чем в 1960-х, а холодных дней становилось меньше. На двух из трёх станций, для которых удалось сравнить осадки за длительный период, число сильных дождей тоже удвоилось. Это не означает, что каждый год становился суше или жарче предыдущего: речь идёт о долгосрочном сдвиге погодной статистики.

Глобальное потепление проявляется не одинаково во всех регионах, и для его оценки нужны не только спутниковые измерения и современные термометры, но и надёжные данные о погоде прошлого. Без них трудно понять, насколько изменились экстремальные температуры, и проверить, правильно ли климатические модели описывают Центральную Африку. Авторы связывают наблюдаемую тенденцию с общим потеплением планеты на фоне выбросов парниковых газов, но исследование не доказывает, что каждый отдельный эпизод жары или сильного дождя вызван именно ими.

Источник: phys.org