Китайские ученые создали зубную щетку, которая воздействует на бактерии электрическим зарядом
Китайские ученые создали зубную щетку, которая воздействует на бактерии электрическим зарядом
Исследователи из Китая разработали экспериментальную зубную щетку, которая вырабатывает электрический заряд и борется с бактериями во рту. Батарейка ей не нужна. Результаты испытаний опубликованы в журнале Science Advances, о разработке написал портал New Atlas.
В щетинки вплели нити из поливинилиденфторида (PVDF). Это пьезоэлектрический материал: он создает электрический заряд при механической деформации, например при изгибе. Во время чистки зубов нити сгибаются и вырабатывают ток. Заряд запускает химические реакции в местах скопления микробов. В результате образуются активные формы кислорода, то есть химические соединения, которые разрушают биопленку и повреждают бактерии. Биопленка — это липкая сеть, которую микроорганизмы строят на зубах и деснах. Из-за нее налет трудно смыть слюной.
В лаборатории проверили нити PVDF двух диаметров. Количество Streptococcus mutans, бактерии, вызывающей кариес, и Porphyromonas gingivalis, связанной с воспалением десен (пародонтитом), снизилось на 45-78%. Обычная нейлоновая щетка уменьшила их численность менее чем на 10%. В опытах на коровьих зубах биопленка исчезла более чем на 99%.
Затем щетку испытали на людях. В трехмесячной проверке участвовали более 100 добровольцев, все получили одинаковые инструкции по чистке зубов. Состав микрофлоры отслеживали с помощью генетического секвенирования, метода, который определяет, какие бактерии есть в пробе. По данным 115 участников, доля нескольких болезнетворных бактерий снизилась. Показатели зубного налета и здоровья десен оказались лучше, чем при обычной чистке.
Меньшая доля потенциально вредных микробов не означает, что общее число бактерий сократилось. Будет ли у пользователей меньше случаев кариеса и пародонтита через несколько лет, пока неизвестно: для этого нужны более длительные наблюдения.
Источник: hi-tech
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