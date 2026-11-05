Китайские ученые создали зубную щетку, которая воздействует на бактерии электрическим зарядом

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Китайские ученые создали зубную щетку, которая воздействует на бактерии электрическим зарядом

Исследователи из Китая разработали экспериментальную зубную щетку, которая вырабатывает электрический заряд и борется с бактериями во рту. Батарейка ей не нужна. Результаты испытаний опубликованы в журнале Science Advances, о разработке написал портал New Atlas.

В щетинки вплели нити из поливинилиденфторида (PVDF). Это пьезоэлектрический материал: он создает электрический заряд при механической деформации, например при изгибе. Во время чистки зубов нити сгибаются и вырабатывают ток. Заряд запускает химические реакции в местах скопления микробов. В результате образуются активные формы кислорода, то есть химические соединения, которые разрушают биопленку и повреждают бактерии. Биопленка — это липкая сеть, которую микроорганизмы строят на зубах и деснах. Из-за нее налет трудно смыть слюной.

Автор: science.org Источник: www.science.org

В лаборатории проверили нити PVDF двух диаметров. Количество Streptococcus mutans, бактерии, вызывающей кариес, и Porphyromonas gingivalis, связанной с воспалением десен (пародонтитом), снизилось на 45-78%. Обычная нейлоновая щетка уменьшила их численность менее чем на 10%. В опытах на коровьих зубах биопленка исчезла более чем на 99%.

Затем щетку испытали на людях. В трехмесячной проверке участвовали более 100 добровольцев, все получили одинаковые инструкции по чистке зубов. Состав микрофлоры отслеживали с помощью генетического секвенирования, метода, который определяет, какие бактерии есть в пробе. По данным 115 участников, доля нескольких болезнетворных бактерий снизилась. Показатели зубного налета и здоровья десен оказались лучше, чем при обычной чистке.

Меньшая доля потенциально вредных микробов не означает, что общее число бактерий сократилось. Будет ли у пользователей меньше случаев кариеса и пародонтита через несколько лет, пока неизвестно: для этого нужны более длительные наблюдения.

Источник: hi-tech

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