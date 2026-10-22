Китайские ученые идентифицировали гомининов (подсемейство приматов, в которое входит современный человек) из Сюйцзяяо (провинция Хэбэй) как денисовцев — особую ветвь древних людей. Это удалось сделать благодаря палеопротеомическому анализу и морфологическому сравнению, которые позволили выявить характерные для денисовцев физические черты. Как сообщили изданию Global Times представители исследовательской группы, данное открытие стало важным шагом в разрешении давнего спора о классификации людей, населявших Восточную Азию в конце среднего плейстоцена.

Денисовцы, впервые идентифицированные в 2010 году на основе анализа ДНК фаланги пальца, найденной в Денисовой пещере на Алтае, как выяснилось, были широко распространены. Они населяли территории от северо-востока Восточной Азии и Цинхай-Тибетского нагорья до юго-западных и юго-восточных районов Китая, а также части Юго-Восточной Азии. Период их существования охватывает от 300 000 до 45 000 лет назад. Несмотря на накопление палеонтологических и молекулярно-генетических данных, ученым долгое время не удавалось сформулировать четкие морфологические критерии для идентификации денисовцев.

Гоминины из Сюйцзяяо, жившие в период от 199 000 до 138 000 лет назад, недавно были отнесены к виду Homo longi — группе, к которой принадлежат и сибирские денисовцы. В ходе раскопок на стоянке Сюйцзяяо, проводившихся в конце 1970-х годов, было обнаружено 20 человеческих окаменелостей, включая фрагменты черепа, нижние челюсти и зубы. Эти находки принадлежали как минимум 16 особям разного возраста. Благодаря этому стоянка Сюйцзяяо стала одним из наиболее значимых памятников эпохи позднего среднего плейстоцена в Восточной Азии, обладающим наиболее четкой стратиграфией и богатейшей коллекцией ископаемых останков гомининов. Если будет подтверждено, что гоминины из Сюйцзяяо относятся к денисовцам, это прояснит их таксономический статус, поможет определить общие морфологические признаки этой группы и восполнить пробелы в исследованиях денисовцев в сравнении с неандертальцами и современными людьми.

Чтобы прояснить этот вопрос, совместная исследовательская из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук в сотрудничестве с коллегами из других научных учреждений провела палеопротеомический и морфологический анализ окаменелых останков гомининов из Сюйцзяяо. Полученные результаты предоставили убедительные доказательства того, что эти гоминины принадлежат к линии денисовцев.

Опираясь на эти данные, исследователи выявили ключевые для денисовцев признаки в строении черепа, челюсти и зубов. К ним относятся как архаичные черты, напоминающие особенности Homo erectus, так и более прогрессивные характеристики, свойственные поздним представителям рода Homo. В частности, это низкий и широкий свод черепа, толстые кости черепа, короткие сосцевидные отростки и упрощенное строение жевательных поверхностей премоляров.

Хотя среди находок из Сюйцзяяо отсутствуют фрагменты лицевого скелета, данные, полученные при изучении аналогичных останков из других мест, позволяют предположить, что для денисовцев были характерны низкий, покатый лоб, выраженные надбровные дуги, уплощенное лицо и менее выступающие челюсти.

Используя останки из Сюйцзяяо, принадлежность которых к денисовцам была подтверждена молекулярно-генетическими методами, авторы исследования определили характерные для этой группы морфологические признаки черепа, челюсти и зубов. Была создана первая система идентификации денисовцев на основе морфологии — спустя 16 лет после их открытия.

Это открытие переводит денисовцев из категории «загадочной группы», известной преимущественно по молекулярным данным, в разряд древних людей, которых можно распознавать, сравнивать и классифицировать на основе морфологических характеристик. Это существенно углубляет понимание процессов эволюции человека в Восточной Азии в эпоху среднего плейстоцена.

Источник: Global Times