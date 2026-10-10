Китайская спутниковая система Guowang впервые обеспечила видеосвязь между исследовательскими судами в Арктике и китайской антарктической станцией Циньлин. Задержка сигнала не превысила одной секунды, а максимальная скорость передачи данных достигла примерно 30 Мбит/с. Испытания показали, что создаваемая Китаем сеть способна поддерживать связь в полярных регионах, где традиционная инфраструктура ограничена.

В эксперименте участвовали три судна — «Сюэлун», «Полярный» и «Тансуо-3», — а также персонал станции Циньлин в Антарктиде. Специалисты проверили не только видеозвонки, но и передачу файлов и данных экспедиций. Система также позволяет обмениваться информацией с китайской Национальной службой морских данных. По данным китайской стороны, трафик при испытаниях оставался внутри национальной инфраструктуры.

Оператор China Satellite Network Group планирует развернуть 12 992 спутника Guowang к 2035 году. По опубликованным данным, на момент подготовки материала на орбите находилось немногим более 180 аппаратов. Промежуточная цель — довести группировку примерно до 1300 спутников к концу 2029 года. Для сравнения, сеть Starlink насчитывает около 11 тысяч спутников, поэтому китайской системе ещё предстоит значительно нарастить группировку и расширить пропускную способность.

Успешный сеанс связи подтверждает работоспособность Guowang в условиях полярной экспедиции, но сам по себе не означает, что китайская сеть уже сравнялась со Starlink по покрытию и производительности. Скорость около 30 Мбит/с подходит для видеосвязи и передачи рабочих данных, однако полноценная глобальная сеть потребует запуска тысяч спутников и развития наземной инфраструктуры.

Источник: interestingengineering