Китайская сеть Guowang связала Арктику и Антарктиду по видеосвязи с задержкой менее секунды

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| Новость | Наука и космос

Китайская спутниковая система Guowang впервые обеспечила видеосвязь между исследовательскими судами в Арктике и китайской антарктической станцией Циньлин. Задержка сигнала не превысила одной секунды, а максимальная скорость передачи данных достигла примерно 30 Мбит/с. Испытания показали, что создаваемая Китаем сеть способна поддерживать связь в полярных регионах, где традиционная инфраструктура ограничена.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

В эксперименте участвовали три судна — «Сюэлун», «Полярный» и «Тансуо-3», — а также персонал станции Циньлин в Антарктиде. Специалисты проверили не только видеозвонки, но и передачу файлов и данных экспедиций. Система также позволяет обмениваться информацией с китайской Национальной службой морских данных. По данным китайской стороны, трафик при испытаниях оставался внутри национальной инфраструктуры.

Оператор China Satellite Network Group планирует развернуть 12 992 спутника Guowang к 2035 году. По опубликованным данным, на момент подготовки материала на орбите находилось немногим более 180 аппаратов. Промежуточная цель — довести группировку примерно до 1300 спутников к концу 2029 года. Для сравнения, сеть Starlink насчитывает около 11 тысяч спутников, поэтому китайской системе ещё предстоит значительно нарастить группировку и расширить пропускную способность.

Успешный сеанс связи подтверждает работоспособность Guowang в условиях полярной экспедиции, но сам по себе не означает, что китайская сеть уже сравнялась со Starlink по покрытию и производительности. Скорость около 30 Мбит/с подходит для видеосвязи и передачи рабочих данных, однако полноценная глобальная сеть потребует запуска тысяч спутников и развития наземной инфраструктуры.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
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