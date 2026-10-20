Килограмм отвязали от металлического эталона, но идеальную систему измерений пока не создали

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| Новость | Наука и космос

Международная система единиц (СИ), которую в 2019 году привязали к фундаментальным константам природы, всё ещё требует доработки. Учёные продолжают искать способы повысить точность воспроизведения единиц в лабораториях, а специалисты спорят, действительно ли системе необходимы все семь основных единиц. Об этих проблемах рассказал Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) в публикации от 7 октября 2026 года.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

До реформы эталоном массы служил металлический цилиндр, который хранился во Франции. После десятилетий использования стало ясно, что его масса может меняться, а сравнение с ним требует сложной международной процедуры. С 20 мая 2019 года килограмм определяют через постоянную Планка — фундаментальную физическую величину, значение которой зафиксировали в определении единицы.

Но отказ от физического эталона не решил все практические задачи. Теперь национальным метрологическим институтам необходимо добиваться того, чтобы измерения, выполненные в разных странах, совпадали с высокой точностью. Для воспроизведения килограмма используют, в частности, весы Киббла, связывающие механическую и электрическую мощность, а также измерения массы почти идеальных сфер из кремния. Результаты этих методов пока требуют согласования: небольшие расхождения мешают получить полностью стабильные и сопоставимые значения.

Современная СИ опирается на семь фиксированных констант, среди которых скорость света, постоянная Планка и элементарный электрический заряд. Однако некоторые исследователи считают, что семь основных единиц — исторически сложившаяся схема, а не единственно возможный фундамент для измерений. По их мнению, систему можно было бы построить на меньшем числе базовых величин, оставив привычные единицы для практического применения.

Отдельные вопросы вызывает кандела — единица силы света. Её определение учитывает особенности человеческого зрения, а точность воспроизведения уступает другим основным единицам СИ: неопределённость измерений превышает одну тысячную, то есть 0,1%. Квантовый подход мог бы повысить точность, но для него нужны более совершенные детекторы, способные регистрировать огромные потоки фотонов. Поэтому нынешняя система остаётся рабочим международным стандартом, а её совершенствование продолжается одновременно на уровне физических экспериментов и самих принципов измерения.

Источник: nist

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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