Керосин для ракет превратили в гель: вязкость нового топлива падает в 100 раз

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| Новость | Наука и космос

Канадские исследователи разработали новое ракетное топливо на основе керосина, которое в состоянии покоя ведёт себя как мягкое твёрдое тело, но под воздействием механической нагрузки превращается в текучую жидкость. Разработка учёных Университета Конкордия может упростить хранение топлива для ракет и спутников, а также решить проблему его перемещения внутри баков.

Автор: NASA / Билл Ингаллс Источник: commons.wikimedia.org

В состав материала входят керосин, природный горючий компонент лецитин и небольшое количество хлорида кальция. Последний способствует образованию длинных микроскопических структур, формирующих сетчатую основу геля и удерживающих керосин. При увеличении скорости сдвига вязкость топлива снижается примерно в 100 раз. Это позволяет материалу легче проходить через топливную систему и распыляться перед сгоранием. В состоянии покоя гель сохраняет структуру, что потенциально уменьшает перемещение топлива внутри баков, утечки и связанные с ними проблемы управления космическим аппаратом.

Исследователи обнаружили и другие способы управлять состоянием материала. При нагревании до 59-68 °C, в зависимости от концентрации загустителя, гель переходит в жидкое состояние. Почти мгновенно добиться аналогичного результата можно добавлением этанола, который разрушает внутреннюю микроскопическую сеть. При этом образцы топлива сохраняли стабильность более года в герметичных контейнерах без видимого расслоения.

Источник: concordia

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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