Камень в почке размером с виноградину нашли в захоронении возрастом 5300 лет на Северном Кавказе

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В захоронении мужчины бронзового века на Северном Кавказе археологи обнаружили камень в почке или мочевом пузыре диаметром 2,1 см. Находка возрастом около 5300 лет стала свидетельством хронической инфекции мочевыводящих путей, от которой человек, вероятно, страдал на протяжении многих лет.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Останки нашли в курганном могильнике на Ставропольской возвышенности. Мужчине на момент смерти было около 40 лет. Необычный предмет заметили уже после раскопок, при лабораторном изучении костей кисти. Коричневатое образование имело округлую форму с несколькими выступами, а трещина на поверхности позволила рассмотреть его кристаллическую структуру. По размеру камень сопоставим с крупной виноградиной.

Природу находки установили с помощью рентгенофлуоресцентного анализа и рентгеновской порошковой дифракции. Исследователи обнаружили в составе кальций, фосфор и редкий минерал витлокит — кальциевую соль, присутствие которой связано с бактериальными инфекциями. Наиболее вероятным объяснением образования камня учёные назвали хроническую инфекцию верхних мочевыводящих путей. Она могла изменять кислотность мочи и способствовать накоплению минеральных отложений.

Неизвестно, находился ли камень непосредственно в почке или уже переместился в мочевой пузырь. Если образование перекрывало мочеточник, это могло привести к нарушению оттока мочи, повреждению почки, вторичной инфекции и даже сепсису. До появления антибиотиков подобные осложнения нередко заканчивались смертью. Скелет мужчины также сохранил следы тяжёлой физической работы: зажившие переломы плеча, рёбер и предплечья, а также дегенеративные изменения суставов.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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