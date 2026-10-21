Как учёные доказали: любых двух людей на планете разделяют около шести общих знакомых

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| Новость | Наука и космос

Теория шести рукопожатий, согласно которой между любыми двумя людьми на Земле можно найти короткую цепочку общих знакомых, прошла проверку в нескольких научных экспериментах за последние 60 лет. Первое подтверждение гипотезы получил в 1967 году американский психолог Стэнли Милгрэм.

В его опыте 296 человек из Небраски и Бостона пытались передать письмо незнакомцу из Массачусетса через цепочку личных связей. До адресата дошли только 64 письма, но в среднем на пути каждого из них оказалось 5,2 посредника — примерно шесть переходов между людьми, которые никогда не встречались.

Саму идею коротких цепочек знакомств задолго до эксперимента Милгрэма предложил венгерский писатель Фридьеш Каринти. В рассказе 1929 года «Звенья цепи» он утверждал, что среди 1,5 млрд жителей Земли того времени любого человека можно отыскать не более чем через пять посредников — правда, без каких-либо расчётов.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Позднее теорию проверили в цифровом формате: в 2003 году международный эксперимент с электронной почтой показал, что типичная цепочка между незнакомыми людьми состоит из 5-7 переходов, то есть результат оказался близок к показателям 1967 года.

Математическое объяснение феномену дали в 1998 году учёные Дункан Уоттс и Стивен Строгац в статье для журнала Nature. Они описали так называемые сети «маленького мира», в которых люди образуют плотные группы знакомых, но даже единичные связи между разными группами создают короткие пути между удалёнными участниками сети.

Современные исследования социальных графов — сетевых моделей знакомств, где люди представлены точками, а связи между ними линиями, — подтверждают, что цепочки знакомств на Земле действительно короткие, хотя число шесть остаётся условным ориентиром, а не строгим правилом.

Источник: science.mail

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