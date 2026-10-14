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Учёные Венского университета обнаружили возможный механизм, который помог осьминогам, кальмарам и каракатицам обзавестись сложной нервной системой. Сотни миллионов лет назад масштабная перестройка генома сблизила участки ДНК, прежде находившиеся далеко друг от друга. Это могло изменить управление работой генов и создать условия для появления новых биологических функций.

Исследователи восстановили трёхмерную структуру генома головоногих и сопоставили её с активностью генов. Выяснилось, что крупные участки упаковки ДНК, называемые хроматиновыми доменами, сохраняли относительную стабильность на протяжении эволюции.

Более мелкие структуры — хроматиновые петли, которые сближают удалённые участки генетического материала, — менялись гораздо сильнее в зависимости от вида, ткани и стадии развития. Многие из них располагались рядом с генами, связанными с развитием нервной системы.

Ученые предполагают, что новые контакты между участками ДНК постепенно сформировали сложные сети регуляции генов. Этот процесс исследователи назвали регуляторным переплетением. Он мог позволить геному приобретать новые способы управления активностью генов, не нарушая работу уже существующих биологических механизмов.

Результаты исследования не доказывают, что именно перестройка ДНК непосредственно породила интеллект осьминогов. Однако работа показывает, что для эволюции сложных способностей важно не только то, какие гены есть у организма, но и то, как генетический материал организован в пространстве.

Источник: sciencedaily