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Стандарты женской красоты на Западе начали смещаться в сторону худобы еще в середине XVIII столетия — задолго до эпохи массмедиа, киноиндустрии и соцсетей. Это выяснили специалисты из Нортумбрийского университета и Высшей нормальной школы Парижа во главе с Жанной Бове. Главным источником данных для них стала живопись: авторы работы проанализировали 606 портретов представительниц высших слоев общества, написанных в период с 1650 по 1950 год. Итоги исследования обнародованы в издании Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Полотна отобрали из трех онлайн-коллекций: Web Gallery of Art, Лондонской национальной портретной галереи и Метрополитен-музея. Учитывались изображения женщин из высших сословий с видимым торсом, поскольку аристократия быстрее всего перенимала новые стандарты внешности.

Поскольку параметры фигуры под одеждой нельзя измерить напрямую, к анализу привлекли более 1500 добровольцев. Участников разделили на три группы: первые сопоставляли фигуру с эталонными силуэтами при размытых лицах, вторые оценивали привлекательность тела, третьи определяли возраст только по лицу. Ключевой метрикой стало воспринимаемое соотношение объема талии к бедрам (WHR): низкий индекс отражает выраженный силуэт «песочных часов», высокий — более прямые очертания.

Примеры портретов, использованных в новом исследовании. Автор: Жанна Бове Источник: royalsocietypublishing.org

Расчеты показали, что минимальные значения WHR пришлись на середину XVIII века, после чего индекс постепенно рос вплоть до 1950 года. При этом воспринимаемая масса тела женщин статистически значимо не менялась — трансформировались именно пропорции. Одновременно увеличивался воспринимаемый возраст по лицу, а оценки привлекательности фигуры снижались. Примерами служат портрет Марии-Луизы Пармской работы Лорана Пешё (1765) с WHR 0,48 и картина Пьера-Поля-Леона Глеза «Перед зеркалом» (1873) с индексом 0,72.

Как менялись представления о женской фигуре в искусстве XVII—XX вв. еков: график кажущегося соотношения талии и бедер на портретах с 1650 по 1950 год. Автор: Жанна Бове Источник: royalsocietypublishing.org

Ученые рассматривают живопись как «когнитивные ископаемые», фиксирующие культурную эволюцию вкусов. Отказ от акцента на юности и широких бедрах — маркерах репродуктивного потенциала — хронологически совпал с более поздними браками, снижением рождаемости и ростом женской занятости в Европе. Однако прямая связь между исторической рождаемостью и индексом WHR не подтвердилась при учете даты написания картин, поэтому причины сдвига требуют дальнейшего изучения.

Источник: royalsocietypublishing.org