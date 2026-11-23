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Речь идёт о системе AT 2025abao, которую исследователи неофициально назвали Bao («Бао»). Она расположена на окраине галактики Андромеды — примерно в 2,5 миллионах световых лет от Земли. Изначально это была система из пары звезд: более массивная («Большой Бао») превратилась в сверхгиганта — её вес в 7, яркость в 18 000, а радиус в 350 раз превышал Солнце превышал Солнце. У «Малого Бао» показатели скромнее: приблизительно 0,7 от массы нашего светила.

Процесс поглощения не был быстрым. Малая звезда, вращаясь вокруг гиганта, начала взаимодействовать с его внешней оболочкой. Из-за сопротивления газа она утрачивала энергию и по спирали погружалась внутрь — астрономы называют это фазой общей оболочки. В системе Bao сближение заняло около семи лет — всего 7 оборотов, что довольно оперативно по астрономическим меркам.

Кульминация — мощная вспышка, запечатленная 17.10.2025 г. Вероятно, в момент, когда меньшая звезда достигла ядра гиганта, произошёл выброс энергии — в космос было выброшено около 10 % газовой оболочки сверхгиганта.

«Джеймс Уэбб» подключился к наблюдениям спустя сорок семь суток после пика вспышки. Информация, полученная в среднем ИК-излучении дала возможность увидеть распределение пыли: часть её звезда сбрасывала раньше, а часть — непосредственно в течение слияния. Сопоставив эти сведения с наблюдениями других телескопов, учёные смогли полностью реконструировать цепочку событий.

Источник: sciencedaily