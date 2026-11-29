Учёные выявили свидетельства существования сразу четырёх крупных подземных туннелей под поверхностью Луны. Пока речь идёт не о прямом визуальном подтверждении, а о косвенных данных — гравитационных аномалиях, которые лучше всего объясняются наличием обширных пустот.

Ключевым источником информации стали данные, полученные NASA в 2011-2012 годах, где два аппарата детально измеряли неоднородности гравитационного поля земного спутника. Поскольку пустота означает меньший вес, по сравнению со сплошной породой, над ней гравитация чуть слабее — именно эти локальные «провалы» и зафиксировали приборы. На базе этих измерений и более поздней гравитационной модели высокого разрешения исследователи выделили четыре перспективных участка.

Предполагаемые туннели — это лавовые трубки, природные образования, типичные для вулканических ландшафтов. Механизм их формирования универсален: при извержении верхний слой лавы остывает, образуя «крышу», а расплав все так же течет под ней. Когда он иссякает, «автоматически» формируются полости. При этом из-за слабой гравитации они намного крупнее аналогов на нашей планете: по оценкам, ширина некоторых может достигать почти двух километров, а отдельные участки тянуться на десятки км.

Ученые-геологи установили: 4 предполагаемых канала расположены в хорошо известных лунных регионах — в районе долины Валлис Шрётери, борозды Рима Майран и два около кратера Волластон. Для каждого из них модель показывает полость шириной до пары километров, скрытую под слоем породы толщиной примерно в 100 метров. Например, один из кандидатов в долине Шрётера может иметь длину не менее 30 км при высоте свода 550-850 м.

Источник: naukatv.ru