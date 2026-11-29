Исследователи под руководством физика Ора Готлиба из Массачусетского технологического института (MIT) просчитали сценарий образования черных дыр. Согласно их данным, черные дыры размером с атом могут разрушать звезды изнутри — об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «The Astrophysical Journal».

Речь идет о так называемых первичных черных дырах, которые, теоретически, могли возникнуть из плотной материи в первые доли секунды после Большого взрыва. В отличие от крупных черных дыр, существовавших в ранней Вселенной, такие гипотетические объекты должны быть не больше атома, но при этом обладать массой астероида.

Более легкие объекты такого рода давно бы полностью исчезли в результате квантового процесса — испускания частиц, известного как излучение Хокинга. Однако в диапазоне масс от 100 миллиардов до 100 квадриллионов тонн существует своего рода «пробел» в наблюдениях: именно в этом интервале такие объекты могли бы составлять темную материю.

Гравитация планет направляет крошечные черные дыры внутрь звезд

Если такая миниатюрная черная дыра сталкивается со звездой, плотный звездный газ практически не замедляет «вторженца» из-за его крайне малой массы. Объект однократно проходит сквозь звезду на высокой скорости, а затем продолжает свой путь в открытом космосе.

Черная дыра может быть «захвачена» звездой только в том случае, если массивный объект — например, планета размером с Юпитер или звезда-компаньон — под действием гравитации направит ее на орбиту вокруг звезды. Оказавшись там, черная дыра начинает многократно проходить сквозь звезду, теряя кинетическую энергию из-за трения, и в течение миллионов или даже миллиардов лет постепенно опускается к ее центру.

Если в системе присутствует объект, подобный Юпитеру (на расстоянии около 778 миллионов километров), то для такого «захвата» масса вторгшегося объекта должна составлять не менее десяти квадриллионов тонн. В случае с нашим Солнцем такой сценарий практически исключен, поскольку темная материя в Млечном Пути движется слишком быстро — со скоростью 200 километров в секунду.

Вращение звезды определяет, произойдет ли вспышка или объект исчезнет бесследно

Звезда, в ядре которой находится такая черная дыра, называется «звездой Хокинга» плотность в ее центре в тринадцать раз превышает плотность свинца. Согласно более ранним моделям, газ, падающий в черную дыру, должен ярко светиться и создавать мощное радиационное давление, которое препятствует дальнейшему росту черной дыры.

Астрофизик Маттео Кантиелло из Института Флэтайрон (Flatiron Institute) в Нью-Йорке в своем сопутствующем исследовании опровергает это предположение о факторе, сдерживающем рост черной дыры. Поскольку поступающий газ поглощает почти все световые частицы, в виде излучения высвобождается не более одного процента энергии, а черная дыра продолжает расти.

По мере увеличения массы черная дыра притягивает более удаленные слои газа, которые вращаются вместе со звездой, причем с возрастающей скоростью. У быстро вращающихся звезд, начиная с момента, когда масса накопленного газа достигает примерно 2-8% от массы Солнца, вокруг черной дыры формируется вращающийся диск.

«Как только образуется такой диск, это, по сути, становится смертным приговором для звезды», — отмечает Готлиб в сообщении Массачусетского технологического института (MIT). При этом черная дыра, размер которой к тому моменту достигает нескольких сотен метров, неизменно раскручивается примерно до 80% от максимально возможной физически скорости вращения.

Из-за этого вращения магнитное поле диска, достигающее индукции в 100 тесла — что примерно в тридцать раз мощнее поля в обычном аппарате для МРТ, — начинает скручиваться. В результате на полюсах возникают мощные потоки частиц, которые разрывают звезду на части — процесс, занимающий от тридцати секунд до часа, в зависимости от сопротивления звездного вещества.

Однако в 76% смоделированных случаев старые звезды вращаются уже недостаточно быстро для формирования такого газового диска. В подобных ситуациях — подобно «тихому» коллапсу выгоревших звезд, происходящему без вспышки сверхновой, — черная дыра полностью поглощает свою «хозяйку», не испуская при этом никакой вспышки света.

Голубое свечение позволяет телескопам отличить это явление от обычной сверхновой

Если же происходит вспышка, то возникающая ударная волна сначала выбрасывает в космическое пространство короткий импульс рентгеновского и гамма-излучения. Затем облако обломков, разогретое почти до 26 000 °C, в течение примерно суток светится в синем и ультрафиолетовом диапазонах, после чего появляются радиоволны.

В отличие от обычных звездных коллапсов, здесь отсутствует длившееся неделями послесвечение, вызванное радиоактивным никелем; кроме того, вспыхивать могут даже старые, маломассивные звезды. По словам Готлиба, внутри такой звезды действует «своего рода паразит, который пожирает ее изнутри».

Крупные телескопы, такие как обсерватория имени Веры Рубин, могли бы зафиксировать эту однодневную вспышку на расстоянии до трех миллиардов световых лет. Кроме того, после этого события остается черная дыра с массой менее одной солнечной — объект, который не может возникнуть в ходе стандартной эволюции звезд.

Открытые вопросы в моделях поиска темной материи

На сегодняшний день и первичные черные дыры, и «звезды Хокинга» остаются лишь теоретическими расчетными моделями, не подтвержденными никакими наблюдательными данными. Даже в оценках частоты таких вспышек прогнозы в рамках исследования варьируются в диапазоне от пессимистичных до оптимистичных — с разницей в 1000-10 000 раз.

Кроме того, из-за ограничений по времени вычислений трехмерная симуляция охватывает лишь первые 0,78 секунды после формирования газового диска. К тому же, сама по себе зафиксированная вспышка еще не была бы доказательством, поскольку другие редкие типы событий этого рода также могут порождать подобные сигналы, не сопровождающиеся радиоактивным послесвечением.

Даже если в будущем телескопам не удастся обнаружить такие вспышки, это позволит ограничить возможную долю темной материи, которая могла бы состоять из подобных реликтов эпохи Большого взрыва.

Источник: The Astrophysical Journal