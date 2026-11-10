Исследователи из Германии предлагают новую технологию переработки ядерных отходов с АЭС

За десятилетия эксплуатации атомных электростанций в Германии накопилось около 27 000 кубических метров ядерных отходов. Федеральная компания по окончательному захоронению (BGE) занимается поиском площадки для их долгосрочного размещения. По заявлению компании, цель состоит в том, чтобы найти место, где отходы будут надежно изолированы в течение миллиона лет — задача крайне сложная. Недавно круг поисков сузился, и количество потенциальных площадок для такого могильника значительно сократилось. Дрезденский технический университет (TU Dresden) сейчас работает над проектом, который может сделать поиск места для захоронения излишним.

В рамках исследовательского проекта TU Dresden планирует построить экспериментальный реактор для переработки отходов — «DEMO». В его основе лежит технология жидкосолевого реактора. Он позволяет использовать высокорадиоактивные вещества, оставшиеся после работы легководных реакторов, как в качестве источника энергии, так и в качестве сырья.

С помощью установки «DEMO» исследователи намерены предоставить доказательство того, что такая технология осуществима на практике. При этом существующие отработавшие ядерные топливные стержни и остеклованные материалы должны — без предварительной переработки, которая требовалась ранее — непосредственно преобразовываться в энергию с низким уровнем выбросов.

Благодаря такому процессу в качестве остаточных материалов оставались бы только продукты деления, а необходимость в окончательном захоронении ядерных отходов (в соответствии с законом StandAG) отпала бы. Данный закон регулирует многоэтапный процесс поиска места для окончательного захоронения долгоживущих радиоактивных отходов, выделяющих тепло.

Исследователи рассчитывают, что их реактор позволит добиться значительной экономии — около 50 миллиардов евро. Эта оценка основана на предположении, что создание могильника для ядерных отходов больше не потребуется. Кроме того, данная технология открывает доступ к энергетическим ресурсам, объем которых в 300 раз превышает годовое потребление электроэнергии в Германии. Впрочем, в пресс-релизе, посвященном проекту, не приводится конкретных данных о методологической основе этих оценок.

Работоспособность концепции и возможность ее принятия на политическом уровне еще предстоит доказать в ходе дальнейших этапов разработки. Согласно пресс-релизу, первые результаты можно ожидать не ранее чем через пять лет. В течение этого времени исследовательская группа из Дрезденского технического университета (TU Dresden) планирует построить экспериментальный реактор. Разработки в области реакторов, способных использовать отработавшие топливные стержни или трансурановые элементы, образующиеся в ядерных реакторах, ведутся уже десятилетиями. Таким образом, идея Дрезденского технического университета не является новой, однако ей еще предстоит доказать свою состоятельность на практике.

Источник: TU Dresden