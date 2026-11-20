Астрономы из Института исследований экзопланет Троттье обнаружили в 28 световых годах от Земли тройную звездную систему Welopōʻai. Данная система состоит из красного карлика и двух белых карликов, а ее конфигурация не укладывается в современные модели звездной эволюции. Результаты исследования опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Визуализация уникального звёздного семейства Welopōʻai, находящегося в 28 световых годах от нашей планеты. Это ближайшая из известных тройных систем, где соседствуют сразу два белых карлика — сверхплотных ядра проэволюционировавших звёзд. Один из них (слева) движется по очень близкой орбите вокруг красного карлика (справа), тогда как второй (вверху) облетает эту центральную пару по куда более далёкой траектории. Автор: Google Источник: gemini.google.com

Открытие сделали при поиске экзопланет возле красного карлика TYC 3980-1081-1 с помощью спектрополяриметра SPIRou на телескопе «Канада — Франция — Гавайи». За 4,8 года прибор зафиксировал колебания скорости звезды почти на 16 километров в секунду — в тысячу раз выше планетных сигналов. Недавние снимки телескопа Gemini North напрямую выявили спутник — тусклый белый карлик.

Внутреннюю пару образуют красный карлик массой 0,419 солнечной и белый карлик массой 0,618 массы Солнца с погрешностью измерения 0,7 процента. Период их обращения составляет 9,8 года при дистанции около 4,6 астрономической единицы. Вокруг этой пары на проекционном расстоянии около 124 астрономических единиц движется второй, ранее известный белый карлик. В радиусе 100 световых лет от Солнечной системы ученым еще не встречались космические объекты со схожей структурой и характеристиками.

Предшественник внутреннего белого карлика, по расчетам, превосходил Солнце по массе примерно на 40 процентов. В фазе красного гиганта он должен был поглотить соседа или значительно сократить его орбиту, но красный карлик остался на широкой стабильной траектории. При возрасте системы 9-11 миллиардов лет, определенном по белым карликам, в красном карлике зафиксирован повышенный уровень тяжелых элементов. Как признался один из авторов исследования, астрофизик из Монреальского университета Патрик Дюфур, современная наука пока не в силах внятно объяснить происхождение этой аномальной системы — по всем известным законам ее просто «не должно существовать».

Ученые также отметили признаки избыточного инфракрасного излучения у внутреннего белого карлика, которые могут указывать на наличие пылевого диска. Дальнейшие наблюдения направлены на изучение гравитационного взаимодействия трех звезд и роли внешнего карлика в эволюции внутренней пары. Гавайское название Welopōʻai из программы A Hua He Inoa центра Имилоа объединяет слова welo (семейная черта) и pōʻai (орбита).

Источник: aanda.org