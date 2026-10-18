Инженеры создали тату-чернила PhotoTat, проявляющиеся под УФ-светом за 2 секунды

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| Новость | Наука и космос

В Университете Колорадо в Боулдере созданы светочувствительные чернила PhotoTat, позволяющие изменять цвет татуировки при помощи света. Под влиянием ультрафиолета рисунок проявляется на коже за 2-3 секунды, а без облучения бледнеет за несколько часов.

Технология базируется на капсулировании красителей в оболочки из полиметилметакрилата — медицинского прозрачного полимера PMMA. Реакция состава происходит при длине волны ультрафиолетового света 365 нанометров. Система из трех исходных цветов (синий, жёлтый, пурпурный) формирует 16 четких цветов и свыше 300 оттенков.

Автор: i. pinimg Источник: i.pinimg.com

В ходе длительного тестирования на добровольцах работоспособность пигмента в слоях дермы сохранялась в течение 1,4-2,2 года (от 17 до 26 месяцев).

Чернила предназначены для использования в качестве скрытых медицинских маркеров. Нанесение состава необходимо для точности позиционирования аппаратуры при лучевой терапии (точечном облучении опухолей) и отметки точек биопсии (пункционного забора биологического материала). Скрытый характер меток исключает косметические дефекты на коже после завершения лечения.

Сдерживающими факторами для внедрения технологии остаются реакция пигмента на естественный солнечный свет, износ синего компонента при частой смене фаз и необходимость завершения испытаний на стерильность и токсичность.

На данный момент светочувствительные чернила PhotoTat остаются экспериментальной разработкой, проходившей проверки дерматологической безопасности.

Источник: 4pda

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