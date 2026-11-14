Инженеры разработали технологию EpiPad для превращения руки в сенсорную панель умных часов

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| Новость | Наука и космос

Инженеры из Университета штата Северная Каролина создали технологию EpiPad, которая превращает кожу на предплечье человека в полноценную сенсорную панель для взаимодействия с умными часами. Разработка позволяет управлять носимой электроникой через прикосновения к руке, полностью исключая необходимость нажимать на физический дисплей устройства. Сенсорная панель, или тачпад, представляет собой чувствительную зону, которая считывает движения пальцев и переводит их в команды для электроники: прокрутку текста, масштабирование картинок и переключение меню.

В основе системы лежит встроенный в ремешок часов радарный датчик габаритами 5 на 4 миллиметра. Радар работает по принципу излучения радиоволн и улавливания их отражения от объектов. В данном случае миниатюрный прибор фиксирует движение пальцев и малейшую деформацию кожного покрова при прикосновении к руке. Аппаратура определяет не только траекторию жеста, но и физическую силу, с которой пользователь давит на кожу.

Автор: magnifi Источник: www.magnific.com

Перед началом работы устройству требуется четырехминутная калибровка — процесс первичной настройки, когда датчик запоминает индивидуальные особенности руки конкретного человека. В ходе тестирования разработки на группе из 20 добровольцев система правильно определила пространственные жесты в 92,8% случаев. Точность фиксации силы нажатия составила 90,2%.

На данном этапе инженеры собрали рабочий прототип — тестовый образец устройства, в котором микросхемы расположены на открытой электронной плате вне корпуса часов. По расчетам создателей, при запуске массового производства стоимость деталей для одного комплекта не превысит 10 долларов США, что составляет около 980 рублей по текущему курсу. Разработчики указывают, что компактный радарный датчик и технология EpiPad подходят для внедрения в серийные умные часы, а также для управления гаджетами без собственных экранов, включая умные очки.

Источник: 4pda

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