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При раскопках Великого Новгорода археологи обнаружили дубовую лопату для выпечки хлеба XI века, обратная сторона которой использовалась как игровое поле. Исследователи из Новгородского государственного университета выяснили, что средневековый пекарь вырезал на деревянном инвентаре разметку для популярной логической игры мельница.

Найденный артефакт демонстрирует редкий пример совмещения бытового кухонного инструмента и предмета досуга в древнерусском быту. На лицевой стороне дубовой лопаты выпекался хлеб, а на обратной — была вырезана сетка из трёх концентрических квадратов, соединённых перпендикулярными линиями. Эта разметка соответствует настольной игре мельница, широко распространённой в средневековой Европе, где игроки стремились выстроить ряд из трёх фишек и снять фигуры соперника.

Использование дуба в качестве материала обеспечило инструменту высокую прочность, необходимую для работы с массивными хлебными печами, а высокая плотность древесины позволила чётко сохранить резную разметку спустя тысячелетие. Учёные предполагают, что совмещение функций позволяло с пользой коротать время в ожидании готовности выпечки прямо на рабочей площадке пекарни.

Источник: livescience