Будущие планеты могут получать химические ингредиенты для жизни ещё до собственного рождения. Астрономы обнаружили необычные формы метанола — органического соединения, участвующего в образовании более сложных молекул, — в молодых звёздных системах, где из космического газа и пыли только собираются новые миры. Это значит, что химическая подготовка к возможному появлению жизни начинается задолго до того, как на планетах возникнут океаны и атмосферы.

Наблюдения провели с помощью радиотелескопного комплекса ALMA в рамках проекта COMPASS. Вокруг молодой звезды IRAS 4A2, расположенной примерно в 1000 световых лет от Земли, исследователи обнаружили редкую разновидность метанола, содержащую дейтерий — тяжёлый изотоп водорода. По составу таких молекул учёные могут восстанавливать историю химических процессов, происходивших ещё до формирования планет.

Ещё одна неожиданная деталь: метанольные мазеры обнаружили более чем у половины изученных молодых звёзд. Это источники интенсивного радиоизлучения, возникающего, когда молекулы усиливают сигнал на определённых частотах. Раньше подобные явления связывали прежде всего с массивными звёздами, но новые результаты показывают, что они встречаются и в других молодых системах.

Метанол сам по себе не доказывает существование жизни и не является её готовым рецептом. Но он может участвовать в цепочках реакций, ведущих к более сложной органической химии. Если подобные процессы широко распространены в местах рождения планет, исходные компоненты для потенциальной жизни могут появляться во Вселенной гораздо раньше, чем сами планеты становятся пригодными для неё.

Источник: space.com