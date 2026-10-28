Хвост ящерицы в янтаре раскрыл секрет выживания, которому почти 100 млн лет

В янтаре возрастом около 99 млн лет обнаружили хвост древней ящерицы, который животное сбросило, спасаясь от опасности. Находка из Мьянмы стала первым прямым ископаемым свидетельством того, что ящерицы мелового периода уже умели отбрасывать хвосты ради спасения. Результаты исследования опубликованы в журнале Palaeontologia Electronica.

Янтарный образец длиной всего 18 мм долго не привлекал внимания исследователей: включение внутри напоминало кусочек древесины или остаток насекомого. Разглядев на поверхности мелкие чешуйки, аспирант Тель-Авивского университета Долев Фабрикант определил, что перед ним хвост рептилии. Возраст окаменевшей смолы составляет примерно 99 млн лет — она сформировалась в середине мелового периода.

Чтобы изучить находку, учёные применили микрокомпьютерную томографию. Рентгеновское сканирование позволило восстановить внутреннее строение хвоста в трёх измерениях, не повреждая янтарь. В месте отделения обнаружили характерное кольцо мышечной ткани и сравнительно ровную линию разрыва. Подобная структура встречается у современных ящериц, которые сбрасывают хвост при угрозе, и отличается от повреждений, возникающих при случайном переломе.

Установить, почему именно эта ящерица лишилась хвоста, невозможно. По одной из версий, рептилия пыталась выбраться из липкой древесной смолы, оставив в ней часть тела; по другой — спасалась от хищника. Находка важна тем, что более древние окаменелости позволяли предполагать способность древних рептилий к автотомии — добровольному сбрасыванию хвоста, — но не доказывали, что животное действительно использовало этот механизм. Новый образец сохранил непосредственные признаки такого события почти 100 млн лет назад.

Источник: iflscience