Хвост ящерицы, сброшенный 99 миллионов лет назад, сохранился в янтаре

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| Новость | Наука и космос

В янтаре из Мьянмы нашли хвост ящерицы, отброшенный около 99 миллионов лет назад. Исследователи из Тель-Авивского университета (Tel Aviv University) называют находку наиболее хорошо сохранившимся прямым ископаемым свидетельством того, что древние ящерицы умели сбрасывать хвост для защиты от хищников. Размер кусочка янтаря составляет 18 миллиметров. На месте отделения от тела видно кольцо тканей, похожее на то, что есть у современных ящериц, сбросивших хвост. Разрыв ровный и симметричный, следов случайной поломки нет.

Автор: Dolev Fabrikant Источник: scitechdaily.com

Включение в янтаре сначала принимали за веточку или фрагмент насекомого. Аспирант Долев Фабрикант (Dolev Fabrikant) заметил на его поверхности мелкие чешуйки и понял, что это хвост ящерицы. Внутреннее строение изучили с помощью рентгеновской томографии в Институте Вулкани (Volcani Institute), чтобы не распиливать уникальный образец. Научный руководитель Фабриканта Леонидас-Романос Давраноглу (Leonidas-Romanos Davranoglou) отметил, что раньше о способности древних ящериц сбрасывать хвост можно было только догадываться.

У других ископаемых рептилий находили места, где хвост мог ломаться, или хвосты, отросшие заново. Но сама возможность разлома не доказывает, что животное использовало её для спасения.

Автор: Dolev Fabrikant Источник: scitechdaily.com
Автор: Dolev Fabrikant Источник: scitechdaily.com

Определить, к какой группе относилась ящерица, не удалось: черепа и других костей нет. Аспирант Афинского национального университета имени Каподистрии Апостолос Христопулос (Apostolos Christopoulos) допускает родство со стенными ящерицами либо с веретеницами и варанами.

Источник: SciTechDaily

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