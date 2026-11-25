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Исследователи под руководством Юго-Западного исследовательского института США проследили, как меняется хвост гелиосферы на протяжении солнечного цикла. Анализ наблюдений аппарата NASA IBEX за 2009-2022 годы показал: четыре доли этой области смещаются, а поток приходящих от них частиц усиливается и ослабевает с задержкой в несколько лет относительно активности Солнца.

Гелиосфера — огромная область вокруг Солнечной системы, сформированная взаимодействием солнечного ветра с межзвездной плазмой. Ее вытянутая хвостовая часть, гелиохвост, напоминает кильватерный след. Наблюдать составляющую его плазму напрямую трудно, поэтому ученые используют частицы-посредники.

Прибор IBEX-Hi регистрирует энергичные нейтральные атомы. Они возникают, когда быстрые ионы солнечного ветра забирают электроны у холодных нейтральных атомов межзвездной среды. Часть образовавшихся частиц летит обратно, во внутренние области гелиосферы. По направлениям их прихода и количеству можно восстанавливать картину удаленной плазмы.

На полученных картах выделяются четыре доли, расположенные наподобие четырехлистного клевера: две области с повышенным потоком нейтральных атомов и две — с пониженным. Этот рисунок формируют солнечный ветер и межзвездное магнитное поле, огибающее гелиосферу.

Четырнадцатилетний ряд наблюдений охватил полный цикл солнечной активности продолжительностью около 11 лет. Авторы сопоставили изменения на Солнце с положением и формой каждой доли и впервые проследили их отдельные траектории за такой период. По словам руководителя работы Махера Дайе, перестройка гелиохвоста происходит предсказуемым образом.

При этом окончательная форма хвоста остается предметом споров: существующие модели дают разные результаты. Новые карты помогут проверять эти расчеты и отделять изменения, связанные с фазой солнечного цикла, от других особенностей структуры гелиосферы.

Работа опубликована в The Astrophysical Journal Supplement Series. Наблюдения IBEX также станут отправной точкой для исследований миссии IMAP, запущенной в сентябре 2025 года: она продолжит картографирование границ гелиосферы по энергичным нейтральным атомам.

Источник: Наука Mail