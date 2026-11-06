Греческий мини-спутник впервые успешно передал данные на Землю с помощью лазерной связи

✦ ИИ  Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта
Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Греция запустила систему оптической передачи данных из космоса на Землю. Спутник Ermis-3, находясь на низкой околоземной орбите, установил лазерное соединение с наземной станцией HolOGS-1, расположенной на горе Холомондас в Северной Греции. На данном этапе это было испытание.

Настройка спутника ERMIS-3
Настройка спутника ERMIS-3
Автор: ESA Источник: www.esa.int

Проект реализуется при поддержке Европейского космического агентства (ЕКА). Ermis-3 представляет собой так называемый 8U-CubeSat — малый спутник кубической формы, состоящий из восьми стандартизированных модулей. По данным ЕКА, соединение было установлено быстро. Таким образом, была достигнута одна из главных целей миссии: точное наведение, захват и сопровождение цели (в профессиональной терминологии — «Pointing, Acquisition, Tracking»).

В ходе испытаний использовались исключительно европейские технологии. Спутник Ermis-3, запущенный в марте 2026 года, был разработан Афинским национальным университетом имени Каподистрии, а наземный терминал — Университетом Аристотеля в Салониках. Оборудование для передачи данных предоставила литовская компания Astrolight. Тестирование систем проводилось в Европейском центре космических исследований и технологий (ESTEC) ЕКА в Нидерландах.

В ЕКА отметили, что благодаря сотрудничеству промышленности, науки и различных организаций Европа способна создавать инновации. ЕКА обеспечило управление программой, технический контроль и инженерную поддержку.

В системах оптической связи данные передаются с помощью лазера. Скорость передачи данных значительно выше, чем при использовании традиционной радиосвязи. Однако сам процесс гораздо сложнее: спутник движется вокруг Земли со скоростью несколько тысяч километров в час, и при этом лазерный луч должен быть точно направлен на приемник.

Кроме того, временное окно для установления связи весьма ограничено. Дополнительным фактором являются погодные условия: облака могут заблокировать соединение, а атмосферная турбулентность — ухудшить качество сигнала. Тем не менее, эта технология открывает новые перспективы для создания независимых беспроводных каналов связи на Земле.

Источник: ESA

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 141 0
Автор avia_news Рейтинг +1.10
Блог Наука и космос 243 9394 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Американцы построили базу подо льдом Гренландии — почему её пришлось оставить

У этого посёлка были столовая, библиотека, душевые и собственный ядерный реактор. Не было только обычного вида из окна: вокруг лежала толща снега. В 1959 году американские военные начали строить в...

Обзор MCHOSE Jet 75: яркая и настраиваемая магнитная клавиатура

Магнитные клавиатуры перестали быть роскошью: за последние пару лет они подешевели настолько, что за 6000 рублей уже можно получить Rapid Trigger, SOCD и частоту опроса до 8000 Гц.MCHOSE Jet...

✦ ИИ  Агрессия или эволюционный триггер: почему бык реагирует на красную тряпку во время корриды?

Матадор делает драматический шаг, взмахивает алой тканью, бык приходит в ярость от одного вида красного и летит вперёд. Это один из тех образов, которые вросли в язык так глубоко, что мы говорим...

Почему советские объективы «Гелиос-44» крутили фон, а конструкторы считали это браком

Спросите любого начинающего или опытного фотографа, за что любят советский объектив «Гелиос-44», и первым ответом будет: «За фирменное крученое боке». Сегодня за старыми советскими полтинниками...

От фантастики к науке – влияние сериала «Звездный путь» на космическую программу и передовые технологии

Шестьдесят лет назад, в сентябре 1966 года, состоялась премьера первого эпизода телесериала «Звездный путь». Сериал был призван показать США, что для построения прекрасной Америки будущего...