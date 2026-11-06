Греческий мини-спутник впервые успешно передал данные на Землю с помощью лазерной связи

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Греция запустила систему оптической передачи данных из космоса на Землю. Спутник Ermis-3, находясь на низкой околоземной орбите, установил лазерное соединение с наземной станцией HolOGS-1, расположенной на горе Холомондас в Северной Греции. На данном этапе это было испытание.

Проект реализуется при поддержке Европейского космического агентства (ЕКА). Ermis-3 представляет собой так называемый 8U-CubeSat — малый спутник кубической формы, состоящий из восьми стандартизированных модулей. По данным ЕКА, соединение было установлено быстро. Таким образом, была достигнута одна из главных целей миссии: точное наведение, захват и сопровождение цели (в профессиональной терминологии — «Pointing, Acquisition, Tracking»).

В ходе испытаний использовались исключительно европейские технологии. Спутник Ermis-3, запущенный в марте 2026 года, был разработан Афинским национальным университетом имени Каподистрии, а наземный терминал — Университетом Аристотеля в Салониках. Оборудование для передачи данных предоставила литовская компания Astrolight. Тестирование систем проводилось в Европейском центре космических исследований и технологий (ESTEC) ЕКА в Нидерландах.

В ЕКА отметили, что благодаря сотрудничеству промышленности, науки и различных организаций Европа способна создавать инновации. ЕКА обеспечило управление программой, технический контроль и инженерную поддержку.

В системах оптической связи данные передаются с помощью лазера. Скорость передачи данных значительно выше, чем при использовании традиционной радиосвязи. Однако сам процесс гораздо сложнее: спутник движется вокруг Земли со скоростью несколько тысяч километров в час, и при этом лазерный луч должен быть точно направлен на приемник.

Кроме того, временное окно для установления связи весьма ограничено. Дополнительным фактором являются погодные условия: облака могут заблокировать соединение, а атмосферная турбулентность — ухудшить качество сигнала. Тем не менее, эта технология открывает новые перспективы для создания независимых беспроводных каналов связи на Земле.

Источник: ESA