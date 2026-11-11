Гравитация может разрываться, как магнитное поле Солнца, физики обнаружили скрытый механизм в уравнениях Эйнштейна

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| Новость | Наука и космос

Физики обнаружили в уравнениях общей теории относительности механизм, при котором структуры гравитационного поля могут разрываться и соединяться в новой конфигурации. По математическому принципу этот процесс напоминает магнитное пересоединение, вызывающее мощные вспышки на Солнце. К такому выводу пришли Лука Комиссо из Колумбийского университета и Фелипе Асенхо из Университета Адольфо Ибаньеса в Чили.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Речь идёт о так называемых гравитационных листах — математических структурах, описывающих поле в пространстве-времени. Исследователи показали, что при определённых условиях эти структуры способны менять взаимное соединение, подобно линиям магнитного поля в горячей плазме.

На Солнце магнитное пересоединение высвобождает накопленную энергию и связано с мощными вспышками. В случае гравитации аналогичный механизм может менять скорость передачи энергии и импульса между гравитационным полем и материей.

Для описания процесса учёные использовали тетрадную формулировку общей теории относительности. Она позволяет представить некоторые свойства гравитации через математические величины, напоминающие электрические и магнитные поля. При этом разрыв структур ещё не означает пересоединения: исследователи установили условия, при которых листы действительно меняют взаимную конфигурацию, а также вывели уравнения для оценки скорости этого процесса. Пересоединение может менять и гравитационную спиральность — величину, характеризующую закрученность и взаимное сцепление полевых структур.

Работа пока носит теоретический характер: обнаружить гравитационное пересоединение непосредственно учёным ещё не удалось. Среди возможных условий для такого процесса исследователи рассматривают слияния чёрных дыр и столкновения нейтронных звёзд. В дальнейшем они рассчитывают выяснить, способно ли это явление влиять на энергию подобных событий и оставлять характерные признаки в гравитационных волнах, которые регистрируют обсерватории вроде LIGO. Новая модель не требует пересмотра теории Эйнштейна — результат получен из уже известных уравнений общей теории относительности.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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