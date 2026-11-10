Города начали готовиться к климатическому кризису: один строит морскую стену длиной 40 км, другой сажает 3 млн деревьев

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| Новость | Наука и космос

Три крупных города выбрали разные способы борьбы с последствиями изменения климата: один готовится отгородиться от океана искусственным архипелагом, другой высаживает миллионы деревьев, а третий намерен превратить очищенные канализационные стоки в питьевую воду. Эти проекты в Джакарте, Милане и Сан-Диего показывают, как городская инфраструктура меняется под давлением засух, наводнений и повышения температуры.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Самая острая ситуация сложилась в Джакарте. Из-за чрезмерной откачки подземных вод отдельные районы индонезийского мегаполиса проседают примерно на 10 см ежегодно. По оценкам, к 2050 году под водой может оказаться до 95% прибрежной части города. Один из предложенных способов защиты — строительство 17 искусственных островов, которые образуют морскую стену высотой 24 м и протяжённостью около 40 км. Однако такая конструкция не устранит причину проседания грунта: без ограничения забора подземной воды город продолжит опускаться.

Милан борется с перегревом другим способом. Температура в городе уже на 4-8 °C выше, чем в окружающей сельской местности. Программа Forestami предусматривает посадку 3 млн деревьев и кустарников к 2030 году. К 2024 году удалось высадить более 610 тыс. растений. Зелёные насаждения должны не только создавать тень и снижать нагрев улиц, но и помогать почве впитывать дождевую воду, уменьшая риск подтоплений. Необходимость выбирать устойчивые породы показала буря июля 2023 года, когда всего за 15 минут в городе повалило 5000 деревьев.

В Сан-Диего делают ставку на повторное использование воды. После засухи 1990 года город начал сокращать потребление, и за последующие десятилетия расход воды на человека в округе удалось уменьшить примерно вдвое. Теперь власти развивают технологию глубокой очистки сточных вод, после которой их можно возвращать непосредственно в систему питьевого водоснабжения. К 2045 году переработанная вода должна обеспечивать около 18% потребностей региона. При этом опыт трёх городов показывает, что одной инженерной меры недостаточно: защита от климатических угроз требует одновременно менять водоснабжение, городскую застройку и природную среду.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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