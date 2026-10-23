Антропогенное изменение климата (глобальное потепление) в середине XX века прервало естественное наступление новой ледниковой эпохи, продолжавшееся в Арктике на протяжении последних двух тысячелетий. К такому выводу пришла группа ученых под руководством геохимиков Николаса Янга и Йорга Шефера из Земной обсерватории Ламонт-Доэрти Колумбийского университета. Подробные результаты научной работы опубликованы в журнале Science.

Центральным объектом исследования стала ледяная шапка Барнса на канадском острове Баффинова Земля (территория Нунавут). Этот естественный купол площадью около 5700 квадратных километров и толщиной до 730 метров представляет собой последний сохранившийся фрагмент Лаврентийского ледникового щита. В эпоху последнего оледенения (от 95 000 до 20 000 лет назад) щит покрывал большую часть Канады и северных штатов США, простираясь от Полярного круга до Иллинойса при толщине льда свыше 3,2 километра.

Технически Земля уже 34 миллиона лет находится в позднекайнозойской ледниковой эре, внутри которой холодные ледниковые периоды чередуются с теплыми межледниковьями. Последняя фаза масштабного оледенения завершилась 11 700 лет назад, сменившись современной эпохой — голоценом. В отличие от большинства ледников, шапка Барнса примерзла прямо к скальному основанию и не скользит по грунту. При расширении такой лед не срезает породу, а накрывает тундровые растения, консервируя их.

Граница отступающего ледникового купола Барнса на канадском острове Баффинова Земля. Скальное основание, скрывавшееся подо льдом, вышло на поверхность лишь за последние десять лет из-за потепления в Арктике. Автор: Николас Янг Источник: news.climate.columbia.edu

Ученые провели радиоуглеродный анализ (по изотопу углерод-14) 88 образцов древних растений, обнажившихся вдоль 800-метровой полосы отступающего с 1960 года края шапки Барнса, и 186 проб из-под соседних растаявших куполов на Баффиновой Земле, а также измерили уровень бериллия-10 в 35 образцах скальных пород. Данные показали, что около 3000 лет назад остаток Лаврентийского щита сократился до минимума, но около 2000 лет назад из-за охлаждения климата снова начал расти.

Аэрофотосъёмка ледникового купола Барнса (Канада). Ледник опоясывает светлый контур — историческая отметка 1960-х годов, наглядно показывающая, насколько сильно сократилась площадь ледяного массива из-за потепления. Автор: Николас Янг Источник: news.climate.columbia.edu

Авторы работы указывают, что этот разворот ознаменовал начало нового ледникового периода, хотя для восстановления континентального щита потребовалось бы около 30 000 лет. Однако к 1960 году рост летних температур из-за парниковых газов остановил расширение льда. С 2010 года шапка Барнса полностью лишилась зоны накопления снега и теряет летом больше массы, чем набирает зимой. Согласно климатическим моделям, последний остаток Лаврентийского щита полностью растает в течение нескольких столетий, лишив Северное полушарие естественного центра формирования будущих оледенений.

Источник: columbia.edu