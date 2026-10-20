Новые сейсмические данные, полученные с посадочного аппарата NASA InSight, указывают на то, что крупнейшая в Солнечной системе система каньонов — Долины Маринер на Марсе — остается тектонически активной спустя миллиарды лет после своего образования. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, предоставляют прямые доказательства того, что относительно недавнее марсотрясение, зафиксированное аппаратом, произошло в результате смещения горных пород по глубинному разлому под каньоном.

Речь идет о сейсмическом событии, зарегистрированном 25 августа 2021 года и получившем обозначение S0976a. Этот сигнал был необычен тем, что пришел с противоположной стороны Марса и оказался единственным марсотрясением за всю миссию, которое удалось локализовать в западном полушарии планеты. Ученые из Колумбийского университета и Имперского колледжа Лондона проанализировали, как различные сейсмические волны от этого события распространялись через недра Марса и достигали InSight. На основе амплитуд и направлений этих волн исследователи восстановили характер движения в очаге.

Иллюстрация посадочного модуля InSight на поверхности Марса. Автор: NASA Источник: www.imperial.ac.uk

Согласно полученным данным, наилучщим объяснением является сдвиговое марсотрясение, при котором блоки коры смещаются горизонтально друг относительно друга по крутому, глубинно укорененному разлому. Очаг этого события располагался на глубине примерно от 20 до 40 километров под западной частью Долины Маринер. Команда также проверила и исключила альтернативные версии, включая падение метеоритов и оползни, которые не смогли воспроизвести наблюдаемые сейсмические сигналы.

Предполагаемый эпицентр марсотрясения в западной части Долин Маринер (обозначен жёлтой звездой). Автор: Дж. Дэвис Источник: www.imperial.ac.uk

Масштабы каньона, о котором идет речь, действительно огромны. Система Долины Маринер протянулась почти на 3900 километров, достигая 600 километров в ширину и более девяти километров в глубину. По этим параметрам она почти в девять раз длиннее, более чем в 20 раз шире и примерно в пять раз глубже Гранд-Каньона на Земле. Полученные результаты показывают, что разломы, заложенные при формировании этого гигантского каньона миллиарды лет назад, могут оставаться достаточно слабыми, чтобы разрываться под действием современных напряжений в коре Марса. Это свидетельствует о том, что даже на планете без движущихся тектонических плит древние разломы способны оставаться зонами современной сейсмической активности.

Источник: imperial.ac.uk