Гигантский айсберг А-81 проплыл 2300 км от Антарктиды и застрял у острова в Атлантике

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| Новость | Наука и космос

Антарктический айсберг А-81, площадь которого сопоставима с территорией крупного города, за три года преодолел около 2300 км и добрался до острова Южная Георгия в Южной Атлантике. Теперь его движение замедлилось: ледяная глыба подошла к мелководной подводной платформе, где ранее застревали и разрушались другие айсберги. За перемещением гиганта следят спутники, а NASA опубликовало новый снимок из космоса.

Автор: NASA/Михал Гаррисон Источник: www.space.com

А-81 откололся от шельфового ледника Бранта в январе 2023 года. Его первоначальная площадь составляла около 1550 км² — это примерно в полтора раза больше площади Москвы внутри МКАД. Сначала айсберг дрейфовал в море Уэдделла, следуя вдоль побережья под воздействием кругового течения. В мае 2026 года он достиг оконечности Антарктического полуострова, после чего продолжил движение на север через море Скоша.

На снимке, полученном 20 октября 2026 года, А-81 находится у подводного шельфа Южной Георгии. Здесь его скорость заметно снизилась. По оценке специалистов, айсберг движется вдоль края мелководья. В марте 2025 года в этой же районе сел на мель другой крупный айсберг — А-23А, который впоследствии раскололся.

Изображение сделано прибором MODIS на борту спутника NASA Terra. Он позволяет наблюдать за перемещением крупных ледяных массивов и отслеживать изменения антарктических шельфовых ледников. Само откалывание айсбергов — естественный процесс, однако шельф Бранта в последние годы потерял сразу несколько крупных ледяных глыб: помимо А-81, от него откололись А-74 в 2021 году и А-83 в 2024-м. Последний пока сохраняет целостность и также дрейфует на север.

Источник: space.com

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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