Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Ботаники описали новый вид гигантской кувшинки Victoria colombiana, обнаруженный в бассейне реки Ориноко в Колумбии. При диаметре листьев до 2 метров растение заметно даже на спутниковых снимках, однако исследователи предполагают, что в дикой природе сохранилось всего 30-50 экземпляров. Учёные намерены оценить численность популяции и подготовить меры по сохранению вида.

Новый вид растёт в труднодоступных водоёмах затопленного тропического леса. Для его описания международной команде пришлось провести пятидневную экспедицию. Исследователи нашли несколько растений, но для точного определения вида им требовался цветущий экземпляр. Его удалось обнаружить в последний день экспедиции благодаря помощи местного проводника. Всего учёные задокументировали семь растений в двух озёрах.

Вид отличается от родственных гигантских кувшинок строением цветка и более короткими гибкими шипами. Исследователи сопоставили морфологические признаки растений и их географическое распространение. Работа опубликована 7 октября 2026 года в журнале Phytotaxa. В ней учёные также выделили в самостоятельный вид Victoria mattogrossensis, обитающую в бразильском регионе Пантанал. В результате число признанных видов рода Victoria увеличилось до пяти.

Небольшая численность Victoria colombiana может сделать её уязвимой перед изменениями среды обитания. Учёные планируют искать новые популяции с помощью спутниковых снимков, собирать семена и выращивать растения в ботаническом саду Боготы. Ещё один вариант — создать дополнительную популяцию в более доступном озере на территории местных коренных общин. Официальную оценку статуса вида для Красного списка МСОП ещё предстоит подготовить.

Источник: iflscience