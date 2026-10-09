Гибридный гель может снизить энергопотребление зданий на отопление и охлаждение

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| Новость | Наука и космос

Исследователи Texas A&M University представили класс гибридных материалов salogels, которые могут накапливать тепло днём и отдавать его ночью. Разработка описана в статье для журнала ACS Applied Materials & Interfaces и направлена на снижение энергопотребления зданий.

Salogels сочетают полимерную структуру и неорганические кристаллогидраты солей. Такие материалы способны сохранять большое количество тепловой энергии и обладают высокой стойкостью к возгоранию, что делает их потенциально полезными для терморегуляции помещений.

Автор: ACS Applied Materials & Interfaces Источник: techxplore.com

Основная проблема кристаллогидратов заключается в том, что при многократном нагреве и охлаждении они могут протекать и разрушаться. Введение полимерной сетки должно решить эту проблему: она удерживает материал в форме и помогает сохранить способность накапливать тепло.

В ходе исследования учёные выяснили, что полимерная сетка меняет процесс кристаллизации солей и помогает предотвратить переохлаждение. Это может улучшить стабильность работы материала при многократных циклах нагрева и охлаждения.

Помимо зданий, salogels могут применяться в аккумуляторах, системах охлаждения электроники, умных окнах, антиобледенительных покрытиях, суперконденсаторах и системах преобразования энергии.

Автор: Soft Matter Facility at Texas A&M University Источник: techxplore.com

Следующие шаги исследователей включают повышение механической прочности материала, дальнейшее снижение переохлаждения, тестирование 3D-печати для изготовления элементов и применение salogels в электрохимическом преобразовании энергии.

Разработка пока находится на стадии научного исследования. В статье не приводятся данные о готовом коммерческом продукте, сроках внедрения в строительство или измеренном снижении энергопотребления в реальных зданиях.

Источник: Tech Xplore

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