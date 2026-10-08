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Международная группа астрономов получила наиболее детальные на сегодняшний день изображения Pa 30 — вероятного остатка сверхновой, которую наблюдали с Земли в 1181 году. Наблюдения телескопа Gemini North на Гавайях показали, что разлетающееся вещество образует цепочки крупных газовых сгустков вокруг уцелевшей звезды.

Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal. Pa 30 находится примерно в 7500 световых годах от Земли и относится к редкому классу сверхновых типа Iax — термоядерных взрывов, которые, как предполагается, могут не полностью уничтожить исходную звезду.

Съёмку выполнили с помощью прибора GMOS на телескопе Gemini North. Исследователи анализировали излучение однократно ионизированной серы и дважды ионизированного кислорода. В данных по сере удалось различить примерно в 10 раз больше волокнистых структур, чем на прежних изображениях.

Оказалось, что многие нити вещества состоят не из непрерывных потоков, а из плотных сгустков, выстроенных в цепочки, напоминающие жемчужины на нити. Размер каждого такого образования настолько велик, что область планетной системы Солнечной системы могла бы поместиться в нём около 10 раз.

Примечательно, что сгустки имеют близкие размеры. Это может указывать на повторяемый физический механизм фрагментации вещества при расширении, а не только на случайную турбулентность. Учёные предполагают, что на формирование структуры могли повлиять неустойчивости, ударные взаимодействия и процессы охлаждения газа.

В центре Pa 30 находится звёздный остаток, переживший взрыв. Такие объекты иногда неформально называют «зомби-звёздами». Новые наблюдения показали, что он расположен почти в геометрическом центре туманности и практически не сместился в сторону.

Это означает, что асимметричный «пинок», который обычно получает уцелевшая звезда после несимметричного взрыва, оказался чрезвычайно слабым. Возможное объяснение состоит в том, что вещество при взрыве разлетелось относительно равномерно, однако для проверки этой гипотезы потребуются дополнительные модели.

Pa 30 связывают с временной звездой 1181 года, которую независимо зафиксировали летописцы Китая, Японии и арабского мира. Объект оставался видимым несколько месяцев, а соответствие его возраста, скорости расширения и свойств центральной звезды историческим данным сделало Pa 30 основным кандидатом на остаток этого события.

Исследователи полагают, что характерные признаки Pa 30 — радиальные волокна, центральная уцелевшая звезда, химический состав и сгустковая структура — помогут находить похожие остатки сверхновых типа Iax в архивах современных обзоров неба.

Источник: Daily Galaxy