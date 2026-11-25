Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Группа физиков из Северо-Западного университета (США) впервые захватила одиночную частицу антиматерии — позитрон, являющийся античастицей электрона — и удерживала её в квантовой ловушке в течение нескольких месяцев. В ходе эксперимента исследователям удалось охладить частицу до температур, близких к абсолютному нулю, и перевести её в состояние полного квантового контроля.

Позитроны обладают положительным электрическим зарядом и при контакте с обычной материей мгновенно аннигилируют, превращаясь в гамма-излучение. Чтобы изолировать частицу от стенок установки, учёные использовали электромагнитную ловушку в сверхвысоком вакууме. После захвата позитрона физики применили методы квантового управления для подавления его теплового движения, что позволило удерживать античастицу в неподвижном состоянии и поштучно манипулировать её квантовыми переходами.

Достигнутая точность контроля открывает возможность провести прямые высокоточные измерения магнитного момента позитрона и сравнить его со свойствами обычного электрона. Согласно Стандартной модели физики элементарных частиц, характеристики частицы и античастицы должны быть идентичны, за исключением противоположного заряда. Поиск малейших расхождений между ними поможет объяснить барионную асимметрию Вселенной — причину, по которой после Большого взрыва обычная материя возобладала над антиматерией.

Источник: sciencedaily