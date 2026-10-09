Физики из Университета Инсбрука создали и экспериментально обнаружили квантовые связанные состояния, которые в 1931 году предсказал немецкий физик Ганс Бете. Эти структуры, названные струнами Бете, объединяют несколько атомов без обычных химических связей. При этом крупные группы могут включать шесть и более частиц и сохранять целостность даже после столкновений.

Для эксперимента учёные охладили атомы цезия до температуры, превышающей абсолютный ноль всего на несколько миллиардных долей градуса. Затем облако атомов разделили на несколько тысяч узких трубок, в каждой из которых частицы могли двигаться преимущественно в одном измерении. Изменяя характер взаимодействия между атомами с отталкивания на притяжение, исследователи получили связанные группы разного размера.

Самое необычное свойство этих структур проявилось при столкновениях. Пока атомы оставались в одномерных ловушках, связанные группы сталкивались друг с другом, но не распадались. Когда исследователи снимали ограничения и позволяли атомам свободно двигаться в трёх измерениях, струны Бете разрушались: энергия, удерживавшая частицы вместе, переходила в их движение. По дополнительной энергии при распаде учёные определяли присутствие связанных состояний.

Результаты открывают новые возможности для изучения квантовых систем из множества взаимодействующих частиц. В отличие от экспериментов с магнитными материалами, где струны Бете уже наблюдали ранее, ультрахолодный газ позволяет точнее менять геометрию системы, плотность атомов и силу их взаимодействия. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Источник: sciencedaily