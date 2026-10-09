Физики подтвердили предсказание 1931 года: атомы образуют квантовые группы без химических связей

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Физики из Университета Инсбрука создали и экспериментально обнаружили квантовые связанные состояния, которые в 1931 году предсказал немецкий физик Ганс Бете. Эти структуры, названные струнами Бете, объединяют несколько атомов без обычных химических связей. При этом крупные группы могут включать шесть и более частиц и сохранять целостность даже после столкновений.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Для эксперимента учёные охладили атомы цезия до температуры, превышающей абсолютный ноль всего на несколько миллиардных долей градуса. Затем облако атомов разделили на несколько тысяч узких трубок, в каждой из которых частицы могли двигаться преимущественно в одном измерении. Изменяя характер взаимодействия между атомами с отталкивания на притяжение, исследователи получили связанные группы разного размера.

Самое необычное свойство этих структур проявилось при столкновениях. Пока атомы оставались в одномерных ловушках, связанные группы сталкивались друг с другом, но не распадались. Когда исследователи снимали ограничения и позволяли атомам свободно двигаться в трёх измерениях, струны Бете разрушались: энергия, удерживавшая частицы вместе, переходила в их движение. По дополнительной энергии при распаде учёные определяли присутствие связанных состояний.

Результаты открывают новые возможности для изучения квантовых систем из множества взаимодействующих частиц. В отличие от экспериментов с магнитными материалами, где струны Бете уже наблюдали ранее, ультрахолодный газ позволяет точнее менять геометрию системы, плотность атомов и силу их взаимодействия. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
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