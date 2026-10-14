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Физики из Института Макса Планка и Университета Центрального Южного Китая измерили предел сверхпроводимости, до которого раньше было сложно добраться обычными методами. Для этого они использовали импульсы тока длительностью в пикосекунды — триллионные доли секунды.

Работа опубликована в журнале Nature Physics. Учёные исследовали два сверхпроводника: нитрид ниобия (NbN) и материал семейства YBCO — иттрий-бариевый медный оксид. У NbN энергетическая щель имеет s-волновую симметрию, а у YBCO — d-волновую.

В сверхпроводниках ток переносится связанными парами электронов — куперовскими парами. Если ток слишком велик, пары могут разрушиться. Этот предел называют депаринг-током: после него сверхпроводимость исчезает.

В сверхпроводниках второго типа магнитное поле проникает внутрь материала в виде квантовых вихрей. При сильном токе эти вихри начинают двигаться, создают сопротивление и тепло, из-за чего сверхпроводимость нарушается раньше, чем достигается депаринг-предел.

Чтобы обойти вихревые процессы, исследователи использовали оптоэлектрическую схему. Лазерный импульс зелёного света длительностью 300 фемтосекунд превращался в электрический импульс длительностью в пикосекунды. Такой ток успевал пройти через материал до того, как вихри успевали вызвать сопротивление и нагрев.

В NbN сверхпроводимость сохранялась до чётко выраженного порога. Депаринг начался при плотности тока примерно в 2,2 раза выше обычного критического тока, измеряемого постоянным током. После этого куперовские пары разрушались, а сверхпроводящее состояние резко исчезало.

В YBCO сверхпроводимость ослабевала постепенно. Разница объясняется симметрией энергетической щели: у NbN она одинакова во всех направлениях, а у YBCO меняется в зависимости от направления и в некоторых из них стремится к нулю.

Авторы отмечают, что пикосекундные измерения позволяют изучать внутренние свойства сверхпроводников, включая симметрию энергетической щели, которые трудно получить при обычных измерениях на постоянном токе. Метод может помочь проверять новые сверхпроводящие материалы и понимать, как долго они сохраняют сверхпроводящее состояние при высоких токах.

Исследование не означает, что сверхпроводники можно использовать при таких токах постоянно. Пикосекундный импульс лишь позволил «обогнать» вихревые процессы и измерить внутренний предел материала.

Источник: ScienceAlert