Физики нашли объяснение, почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии: ключевую роль сыграло тяжелое нейтрино

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| Новость | Наука и космос

Физики-теоретики из Университета Саутгемптона и Индийского технологического института в Канпуре предложили новое объяснение победы материи над антиматерией после Большого взрыва. По их расчётам, ключевую роль могло сыграть тяжёлое нейтрино, которое ученые обычно не учитывают. Статья Ришава Рошана и Судипты Шоу опубликована в журнале Physical Review Letters.

Автор: Mori M Источник: unsplash.com

Согласно стандартным космологическим теориям, в момент Большого взрыва образовалось равное количество материи и антиматерии. При контакте частицы и античастицы взаимно уничтожаются в ходе аннигиляции, выделяя чистое излучение. При строго симметричном сценарии Вселенная осталась бы пустым пространством, содержащим лишь кванты энергии. Однако вещество уцелело, сделав возможным появление атомов, звезд, галактик и условий для возникновения жизни.

Подсказку исследователи обнаружили в свойствах нейтрино — одних из самых легких частиц во Вселенной. В рамках теории «механизма качелей», объясняющей малую массу обычных нейтрино, предполагается существование массивных правых нейтрино. Ранее физики исключали одну из таких гипотетических частиц — так называемый «отвязанный» тяжелый нейтрино — из космологических расчетов, считая ее воздействие пренебрежимо малым из-за крайне слабого взаимодействия с остальной материей.

Авторы исследования показали, что именно слабое взаимодействие сыграло определяющую роль: из-за него частица распадалась аномально медленно. По мере остывания расширяющейся Вселенной отвязанный тяжелый нейтрино сохранялся достаточно долго, чтобы временно подчинить себе общую плотность энергии космоса и запустить фазу преобладания материи.

История вселенной.
История вселенной.
Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org

Присутствие этой частицы изменило термическую эволюцию ранней Вселенной. В частности, сместилась температура взаимодействия заряженных лептонов (включая электроны) со своими античастицами через бозон Хиггса. Для тау-лептона авторы получили около 70 млрд ГэВ вместо обычных примерно 500 млрд ГэВ, а в одном из вариантов — 42 млрд ГэВ. По словам Рошана, данный сдвиг послужил физическим переключателем, который сформировал асимметрию между веществом и антивеществом на этапе лептогенеза.

Предложенная модель допускает наблюдательную проверку. Изменение темпов расширения космоса должно было оставить специфический след в спектре первичных гравитационных волн, который в перспективе смогут зафиксировать новые детекторы. Дополнительные данные также ожидаются от экспериментов по изучению осцилляций нейтрино.

Источник: southampton.ac.uk

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