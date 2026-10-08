Ежедневное появление гигантского облака на Марсе длиной 1800 км объяснили редким физическим процессом

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Над вулканом Арсия на Марсе каждое утро возникает облако длиной более 1800 километров. Долгое время ученые не могли понять природу этого процесса, но теперь симуляцию облака удалось воспроизвести в компьютерной модели, добавив процесс, который для марсианской атмосферы обычно не рассматривали. Об этом говорится в статье, не прошедшем рецензирование, и в докладе на конференции Европейского союза наук о Земле (EGU) 2026 года.

Ледяной «хвост» горы (потухшего вулкана) Арсия — одно из самых зрелищных сезонных явлений на Марсе. В весенне-летний период над склонами этого 20-километрового спящего вулкана почти каждое утро поднимаются потоки воздуха, рождая плотную гряду облаков. В течение считанных часов марсианские ветры растягивают ее в длину на рекордные 1800 километров — это примерно равно расстоянию от Москвы до Сочи или почти десятой части окружности Красной планеты.
Ледяной «хвост» горы (потухшего вулкана) Арсия — одно из самых зрелищных сезонных явлений на Марсе. В весенне-летний период над склонами этого 20-километрового спящего вулкана почти каждое утро поднимаются потоки воздуха, рождая плотную гряду облаков. В течение считанных часов марсианские ветры растягивают ее в длину на рекордные 1800 километров — это примерно равно расстоянию от Москвы до Сочи или почти десятой части окружности Красной планеты.
Автор: ESA Источник: www.esa.int

Облако Arsia Mons Elongated Cloud (AMEC) обнаружили в 2021 году на снимках орбитальных аппаратов Mars Express, MAVEN, MRO и других. Оно состоит из водяного льда. «Голова» облака диаметром около 120 километров формируется на западном склоне вулкана на высоте порядка 45 километров, а «хвост» тянется на запад более чем на тысячу километров. Отдельные оценки доходят до 1800 километров. Облако появляется на рассвете, затем отрывается от вулкана и испаряется. Полный цикл занимает около пяти часов. Наблюдается оно в сезон пыли, примерно на отрезке 245-322° солнечной долготы Марса, когда на остальной планете облаков мало.

Моделирование 2022 года показало, что в это же время и в том же месте нисходящий ветер на склоне вулкана сменяется гидравлическим скачком. Он создаёт мощный восходящий поток, из-за которого на высоте 40-50 километров температура падает на величину до 30 К относительно окружающего воздуха. Однако в той модели облако получалось слишком прозрачным, а хвост не формировался.

Автор: ESA Источник: www.esa.int

Авторы новой работы обратили внимание, что в таком холодном «кармане» воздух сильно пересыщен водяным паром. В этих условиях возможна гомогенная нуклеация, то есть образование ледяных кристаллов непосредственно из пара, без пылевых частиц в роли «затравки». Для атмосферы Марса этот механизм, как правило, не считался возможным.

После добавления процесса в мезомасштабную модель Лаборатории метеорологической динамики (LMD) воспроизвелись и «голова», и длинный «хвост» облака. Результаты расчётов сравнили с наблюдениями по положению облака, его оптической толщине и температурам на высоте 45 километров.

Астрофизики заключают, что гомогенная нуклеация в атмосфере Марса возможна и может заметно влиять на атмосферные процессы планеты.

Источник: esa.int

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