Ежедневное появление гигантского облака на Марсе длиной 1800 км объяснили редким физическим процессом
Над вулканом Арсия на Марсе каждое утро возникает облако длиной более 1800 километров. Долгое время ученые не могли понять природу этого процесса, но теперь симуляцию облака удалось воспроизвести в компьютерной модели, добавив процесс, который для марсианской атмосферы обычно не рассматривали. Об этом говорится в статье, не прошедшем рецензирование, и в докладе на конференции Европейского союза наук о Земле (EGU) 2026 года.
Облако Arsia Mons Elongated Cloud (AMEC) обнаружили в 2021 году на снимках орбитальных аппаратов Mars Express, MAVEN, MRO и других. Оно состоит из водяного льда. «Голова» облака диаметром около 120 километров формируется на западном склоне вулкана на высоте порядка 45 километров, а «хвост» тянется на запад более чем на тысячу километров. Отдельные оценки доходят до 1800 километров. Облако появляется на рассвете, затем отрывается от вулкана и испаряется. Полный цикл занимает около пяти часов. Наблюдается оно в сезон пыли, примерно на отрезке 245-322° солнечной долготы Марса, когда на остальной планете облаков мало.
Моделирование 2022 года показало, что в это же время и в том же месте нисходящий ветер на склоне вулкана сменяется гидравлическим скачком. Он создаёт мощный восходящий поток, из-за которого на высоте 40-50 километров температура падает на величину до 30 К относительно окружающего воздуха. Однако в той модели облако получалось слишком прозрачным, а хвост не формировался.
Авторы новой работы обратили внимание, что в таком холодном «кармане» воздух сильно пересыщен водяным паром. В этих условиях возможна гомогенная нуклеация, то есть образование ледяных кристаллов непосредственно из пара, без пылевых частиц в роли «затравки». Для атмосферы Марса этот механизм, как правило, не считался возможным.
После добавления процесса в мезомасштабную модель Лаборатории метеорологической динамики (LMD) воспроизвелись и «голова», и длинный «хвост» облака. Результаты расчётов сравнили с наблюдениями по положению облака, его оптической толщине и температурам на высоте 45 километров.
Астрофизики заключают, что гомогенная нуклеация в атмосфере Марса возможна и может заметно влиять на атмосферные процессы планеты.
Источник: esa.int
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