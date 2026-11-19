Отработавшие ступени ракет, вышедшие из строя спутники, обломки — околоземное пространство заполнено все возрастающим количеством космического мусора, который представляет угрозу для действующих космических аппаратов и станций. В связи с этим Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует миссию по очистке орбиты под названием ClearSpace-1, старт которой намечен на 2030 год. 17 ноября ЕКА выбрало компанию OHB System AG в качестве генерального подрядчика проекта.

Бременская аэрокосмическая компания возглавляет промышленный консорциум, в который, помимо прочих, входят фирма ClearSpace (специализирующаяся на обслуживании аппаратов на орбите), Deimos Engenharia S.A., а также дочернее предприятие OHB — OHB Sweden. Консорциум разрабатывает спутник-обслуживатель, который должен будет в автономном режиме сблизиться с технологическим спутником ЕКА — PROBA-1 (после завершения его миссии) — и увести его с орбиты.

Контролируемый вход в атмосферу

По информации OHB, с помощью оптических и радиочастотных датчиков аппарат определяет положение, вращение и траекторию движения целевого объекта, сближается с ним и захватывает спутник с помощью четырех роботизированных манипуляторов. Затем оба аппарата будут направлены на контролируемый вход в атмосферу Земли.

Это первый случай, когда европейский космический аппарат должен захватить неспециализированный (неподготовленный к стыковке) спутник и вывести его с орбиты. «ClearSpace-1 открывает путь к удалению крупных нефункционирующих объектов с околоземной орбиты. Превращение активной ликвидации космического мусора в экономически жизнеспособный вариант — это важнейший шаг на пути к созданию будущих политических и регуляторных рамок, которые обеспечат устойчивое использование космического пространства», — заявил Рольф Денсинг, директор ЕКА (ESA) по операциям миссий, во время подписания контракта на выставке Space Tech Expo в Бремене.

Пересмотр первоначальной концепции

ЕКА заключило контракт на реализацию проекта ClearSpace-1 со швейцарским стартапом ClearSpace еще в 2020 году. Тогда запуск миссии был запланирован на 2025 год. Предполагалось, что спутник-обслуживатель захватит адаптер полезной нагрузки Vespa (оставшийся от ракеты-носителя Vega, запущенной в 2013 году) и вместе с ним сгорит в атмосфере Земли.

В 2024 году контракт был передан консорциуму во главе с компанией OHB. Роль ClearSpace теперь ограничивается операциями в непосредственной близости от целевого объекта и сбором данных. Новый контракт был оформлен как «подготовительный этап», а от первоначального плана запуска в 2025 году (который к тому времени уже был перенесен на 2026 год) ЕКА отказалось.

После того как летом 2023 года адаптер Vespa, по всей видимости, столкнулся с фрагментом космического мусора, ЕКА приняло решение выбрать в качестве новой цели для миссии ClearSpace-1 спутник Proba-1. Этот малый технологический спутник был запущен 22 октября 2001 года с помощью индийской ракеты-носителя PSLV и сейчас находится на низкой околоземной орбите на высоте около 615 км. До декабря 2022 года он передавал данные дистанционного зондирования Земли, а с тех пор используется для тестирования новых алгоритмов и систем телеуправления.

Источник: ESA