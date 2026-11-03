Европа против Энцелада: какой ледяной спутник имеет больше шансов скрыть внеземную жизнь

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| Новость | Наука и космос

Два самых перспективных ледяных мира Солнечной системы — юпитерианская Европа и сатурнианский Энцелад — сталкиваются с переоценкой научных данных в поисках внеземной жизни. Несмотря на то, что океан Европы содержит вдвое больше воды, чем все земные моря вместе взятые, недавние исследования охладили оптимизм астрономов относительно её геологической активности и выбросов водяного пара. Переанализ прежних телескопических наблюдений снизил уверенность ученых в существовании реальных шлейфов на Европе с 99,9 до менее чем 90 процентов.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Напротив, Энцелад удерживает лидерство в астробиологических приоритетах благодаря подтвержденным космическим аппаратом Cassini гейзерам и сложным органическим соединениям, фиксируемым прямо в выбросах из подледного океана. Тем не менее, масштабные исследования обоих миров требуют беспрецедентного времени и технологических усилий.

К началу 2030-х годов к системе Юпитера прибудут сразу две крупные миссии — американский зонд Europa Clipper и европейская станция JUICE, способные кардинально перевернуть текущие представления об обитаемости этих спутников.

Европейское космическое агентство планирует амбициозную посадку спускаемого аппарата прямо в районе южного полюса Энцелада, где активные выбросы позволяют буквально «поймать» образцы океанической воды. Однако технические и баллистические сложности межпланетных перелетов отодвигают эту ключевую миссию на начало 2050-х годов.

Пока человечество ждет данных с межпланетных станций, Энцелад остается фаворитом теоретических моделей, тогда как Европа первой пройдет детальную инструментальную проверку новыми орбитальными аппаратами.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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