Электрическая расчёска Detangle стимулирует рост волос: результаты опытов на мышах

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| Новость | Наука и космос

Электрическая расчёска для роста волос Detangle разработана инженерами Бэйханского университета в Китае. Устройство создаёт электрические импульсы, с помощью которых активные вещества проникают в кожу и достигают волосяных фолликулов. Пока это экспериментальный прототип, который испытывали только в лаборатории.

Изобретение рассчитано на людей с андрогенетической алопецией, то есть с облысением по мужскому или женскому типу. Это самая распространённая форма выпадения волос. Электроды расчёски передают на кожу слабые импульсы, а сама электрическая стимуляция может запускать процессы, связанные с ростом волос.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Опыт провели на мышах. Устройство применяли раз в три дня. Спустя 28 дней шерсть на обработанной области практически полностью восстановилась. У животных, которые ежедневно получали миноксидил, средство против выпадения волос, восстановилось примерно 70% волосяного покрова.

На данный момент Detangle остаётся лабораторной разработкой. Безопасность и эффективность для людей ещё предстоит изучить. Неизвестно, как долго сохраняется результат и понадобится ли регулярно пользоваться расчёской для стимулирования роста волос.

Источник: 4pda

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Автор Derbi Рейтинг +6.30
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