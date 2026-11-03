Эксперимент с норвежскими студентами показал, как высокий интеллект помогает завоевать статус в обществе

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| Новость | Наука и космос

Высокий уровень интеллекта может повысить социальный статус человека, но для этого недостаточно просто демонстрировать умственные способности: окружающие больше уважают тех, кто использует свои знания и навыки для решения общих задач. К такому выводу пришла международная команда ученых под руководством Джонатана Эгеланда после проведения эксперимента с норвежскими студентами.

Автор: Alena Darmel Источник: www.pexels.com

Исследовательская работа посвящена так называемой гипотезе коалиционного интеллекта. Согласно этой концепции, развитые умственные способности человека могли сформироваться в процессе эволюции не только для решения индивидуальных задач выживания, но и для успешного взаимодействия с другими членами сообщества.

В эксперименте участвовали 175 студентов норвежских вузов; для парного анализа использовали 85 полных пар. Они прошли 16-заданийный тест на когнитивные способности, а затем решали задачу о снабжении пищей условного племени перед зимой. Нужно было определить, сколько времени группе следует собирать еду, чтобы получить достаточные запасы и не переутомить участников. После этого студенты кратко объясняли свои решения партнерам, которые оценивали их интеллект, уважение к ним, лидерские качества и пользу для коллектива.

Анализ показал, что более высокие результаты когнитивного теста были связаны со значительно эффективными стратегиями. Участники, лучше справившиеся с задачей, получали от партнеров более высокие оценки уважения и лидерского потенциала. Когда ученые брали в расчёт качество решения, прямая связь между результатом теста и статусом практически исчезала. Получается, признание было связано прежде всего с тем, насколько человек сумел применить свои способности для достижения общей цели.

Авторы считают, что результаты дают первоначальную поддержку гипотезе коалиционного интеллекта. Она предполагает взаимный обмен: группа получает полезные решения, а человек, который их предлагает, — уважение и более высокий статус. Однако эксперимент не доказывает, что такой механизм стал причиной эволюции человеческого интеллекта.

У нового исследования есть ограничения: в нем участвовали студенты из одной страны, а оценки складывались после короткого взаимодействия вокруг условной задачи. Кроме того, научная работа выявляет статистические связи, но не устанавливает причинно-следственную зависимость. Поэтому выводы пока нельзя автоматически переносить на повседневные отношения и реальные социальные иерархии.

Источник: sciencedirect.com

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