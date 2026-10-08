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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» показал область активного звездообразования NGC 7129 в созвездии Цефея, расположенную примерно в 3300 световых годах от Земли. Внутри облака газа и пыли находится более 100 молодых звёзд возрастом менее миллиона лет, а некоторые из них ещё только формируются.

На снимке видна область размером около 5,7 светового года. В её центре находится молодая звезда LkHα 234 массой примерно в 5-8 раз больше Солнца. Её излучение и потоки вещества сформировали в окружающем облаке полость диаметром около 3,5 светового года, одновременно воздействуя на материал, из которого продолжают рождаться новые звёзды.

Особенно хорошо эти процессы заметны благодаря инфракрасным возможностям «Джеймса Уэбба». Телескоп способен наблюдать сквозь плотные облака пыли, недоступные для обычных оптических наблюдений. Красные структуры на изображении связаны с потоками горячего вещества, выбрасываемого молодыми звёздами и протозвёздами.

Изображение получено камерой NIRCam в шести инфракрасных фильтрах 17 декабря 2025 года. NASA, ESA и CSA опубликовали его 6 октября 2026 года. По сути, снимок показывает не спокойную туманность, а область, где одновременно идёт формирование новых звёзд и меняется окружающее их газопылевое облако.

Источник: space.com