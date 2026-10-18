Астрономы обнаружили закономерности в атмосфере коричневого карлика SIMP 0136, удалённого от Земли примерно на 20 световых лет. Несмотря на сложную и быстро меняющуюся облачную структуру, его погоду удаётся описать с помощью двух основных факторов — изменений температуры и вертикального распределения облаков. Результаты исследования показывают, как по слабым колебаниям света можно изучать атмосферу далёкого объекта, который телескоп видит практически как точку.

Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине проанализировали наблюдения, полученные телескопом «Джеймс Уэбб» в 2023 году. С помощью метода главных компонент они выделили наиболее значимые изменения яркости SIMP 0136 и обнаружили три повторяющихся состояния атмосферы. В одних областях температура выше, а облака тоньше; в других воздух холоднее, а облачные слои простираются на большую высоту.

Особенность метода в том, что он позволяет выявлять основные процессы без необходимости заранее строить подробную модель атмосферы. Учёные установили, что выделенные закономерности сохраняются даже при изменении внешнего вида объекта на протяжении более чем дюжины оборотов. Это помогает отделить устойчивые атмосферные процессы от случайных колебаний измерений.

SIMP 0136 относится к коричневым карликам — объектам, которые массивнее и горячее типичных газовых гигантов, но недостаточно массивны для устойчивого звёздного свечения. Его атмосфера служит естественной лабораторией для изучения экстремальной погоды. Исследователи рассчитывают применять новый подход к другим коричневым карликам и экзопланетам, чтобы быстрее определять роль облаков, температуры и переноса тепла в их атмосферах.

Источник: sciencedaily