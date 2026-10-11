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Астрофотограф Хосе Родригес запечатлел Млечный Путь над обсерваторией Ла-Силья в чилийской пустыне Атакама. На снимке яркая полоса Галактики обрамляет два телескопа, а между ними видны две цветные туманности в созвездии Стрельца. Фотография показывает, как научные инструменты для изучения далёких миров выглядят на фоне звёздного неба.

Слева расположен телескоп NTT (New Technology Telescope), справа — 3,6-метровый телескоп Европейской южной обсерватории (ESO). На последнем установлены спектрографы HARPS и NIRPS, которые помогают обнаруживать и исследовать экзопланеты — планеты за пределами Солнечной системы.

Между телескопами различимы Трёхраздельная туманность, сочетающая красные и голубые оттенки, и более крупная красная туманность Лагуна. Обе находятся в созвездии Стрельца, в направлении центральной области Млечного Пути. На фоне звёзд особенно заметны тёмные ветвящиеся полосы космической пыли: они заслоняют свет расположенных за ними звёзд и формируют контрастный рисунок Галактики.

Для Родригеса снимок связан и с его профессиональным путём: как исследователь экзопланет, он работает в области астрономии, которой посвящены инструменты на фотографии. Space.com опубликовал изображение 9 октября 2026 года в рубрике «Фото дня».

Источник: space.com